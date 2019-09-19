中國官媒總編輯竟怨「安檢過度」 網民：這次居然說人話

2019-09-19 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕中華人民共和國70周年國慶將至，網路長城、各地安檢力度都升級。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進除了在微博公開抱怨「翻牆」上外網太困難，事後又PO文說「安檢過度了」。有網友驚嘆「X，你這次居然會說人話」，但多數中國網友比較委婉地諷刺說「你這屬於罔議中央決策」、「您最近有點討人厭」。

胡錫進昨（18）發文抱怨，近日網路管制過嚴，翻牆困難導致工作受影響，過沒多久該文章遭到刪除。不過，在另一篇貼文中，胡錫進指稱中國是安檢「使用範圍比較廣」的國家，地鐵、火車站都有，天安門廣場也早就設安檢。不過在「非特殊地區」，他深度懷疑「我們的安檢過度了」，耗費過多資源。

胡錫進：很多安檢「擺擺樣子」可不可靠很難說

胡錫進指出，很多安檢都是「擺擺樣子」，效果「可不可靠很難說」，建議在公共交通運輸工具上配備「安全員」就好。胡錫進希望安檢能逐漸減少，不要有一天連商場、電影院都要安檢，「安檢太多，反映的是社會矛盾有些多，仇恨社會的人有點多。」

這篇文章引起部分中國網友反彈，認為安檢是必須的，「確定不是（帳）號被盜了？講出這種聖母垃圾話？」、「其實學校醫院我覺得也應該至少的做點這方面的事情」、「去香港呼吸自由的空氣吧」、「今天是胡錫退」。也有網友討論，「電影院是有安檢的」、「我住的城市電影院，沒有安檢哦」、「中國安檢真的過度了！尤其是北京！（天安門的安檢那叫誇張）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法