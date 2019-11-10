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視訊誘少女脫衣裸身供觀賞 法官判他1年徒刑可緩刑

檢驗員視訊誘少女脫衣裸身供觀賞，法官判他1年徒刑可緩刑4年。（示意圖）

檢驗員視訊誘少女脫衣裸身供觀賞，法官判他1年徒刑可緩刑4年。（示意圖）

2019-11-11 00:07:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕擔任檢驗員的曲姓男子網交15歲女國中生，深夜透過視訊，誘使女國中生脫衣裸身供他觀賞，被少女家人發現報警，警方查出曲男並未將影像存檔，不過，高雄地院法官認為已涉及製造猥褻行為電子訊號罪，判他1年徒刑、緩刑4年，全案可上訴。

判決書指出，被告曲男於去年6月間，用LINE視訊聊天，要少女脫衣全裸供他欣賞，並未脅迫經少女同意，曲男透過視訊觀看少女脫衣裸身，被少女的外婆意外發現，告訴女兒孫女對著手機脫衣一事，警方獲報啓動調查，檢方依違反兒少性剝削防制條例起訴曲男。

合議庭法官認為，被告引誘少女脫衣裸身供他觀賞，態度難予同情寛恕，故不給予減刑，因被告沒有儲存影片，也和被害人達成和解，表示懊悔之意，少女的家屬也不再追究，雖判刑1年，但給予緩刑4年，期間保護管束。

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