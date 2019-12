非洲豬瘟疫情不斷延燒,蒙古、越南、朝鮮、韓國以及菲律賓等國都曾傳出災情。(歐新社資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕中國受到非洲豬瘟影響,活豬數量減半,北京政府為了壓抑豬肉價格,大量進口肉類,種類包含牛肉、豬和禽類。隨著農曆年接近,肉品需求水漲船高,漲幅兇猛勢不可檔,世界食品價格也受波及,11月達到2年來的最高點。

根據《金融時報》報導,聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)公布資料,11月食品價格指數同比上漲近10%,是2017年7月以來最大年度漲幅;全球肉類價格上漲18%,創8年來新高。

中國是世界上最大的肉類消費國,需求占全球3分之1。美國農業部(USDA)表示,儘管美中貿易陷入僵局,但中國仍加大美國豬肉的進口,預計今年的進口量比去年增長67%。

根據大宗商品數據集團Gro Intelligence的數據,中國今年的豬肉和雞肉進口量增加近50%。此外,中國也對歐洲與巴西的肉類工廠加發許可證,試圖平息國內肉品價格漲勢,但大量進口已經影響到國際肉品價格。

