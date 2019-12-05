稱讚男性「你聽起來像蘇格拉底」 日雜誌約會建議挨批

日本一本時尚雜誌建議女性，在稱讚男性的才智時要說「你聽起來像蘇格拉底」（Socrates）（圖取自推特）

2019-12-05 20:49:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本一本時尚雜誌建議女性，在稱讚男性的才智時要說「你聽起來像蘇格拉底」（Socrates），內容被PO上網後，遭大量網友嘲弄。

《法新社》報導，專門針對年輕女性的主要時尚雜誌《JJ》，最近在文章中向女性讀者建議，當男性在說某些複雜的話時，應將他們比喻為古希臘哲學家蘇格拉底。

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該雜誌相關頁面被網友拍照上傳分享，引起大量網友嘲弄，有一些網友說，蘇格拉底之後並沒有過著幸福的生活，相傳他在被判處死刑時喝下毒液而死。

對於雜誌上這項吸引男性的約會建議，無論男性或女性都相當不滿，「如果有一個女人告訴我，我聽起來像蘇格拉底，我會懷疑她是否還有理智」。

《JJ》雜誌表示，這些約會技巧是根據一位女性漫畫家的漫畫作品改編而成，是在宣揚一個時下流行的說法，意旨女性應該讚美男人和裝笨。

報導指出，日本在兩性平等方面排名位居世界後段班，2018年，世界經濟論壇（WEF）的性別差距報告顯示，日本在世界149國排名第110名。

有關婚姻，蘇格拉底也有一句話很有名，「不管怎麼樣，還是結婚的好。如果你找到一個好妻子，你會很幸福。假如你找到一個壞的，你會成為一個哲學家。」

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