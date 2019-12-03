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看起來冷漠？ #KuToo發起人要打擊「女性眼鏡禁令」

2019-12-03 23:09:23
日本就業服務機構的員工表示，有些公司會要求接待員「不要戴眼鏡」，這是穿著要求的一部份。（彭博）

日本就業服務機構的員工表示，有些公司會要求接待員「不要戴眼鏡」，這是穿著要求的一部份。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本女星石川優實今年初發起「#KuToo」運動，抵制日本職場強制女員工穿高跟鞋的不合理規定，獲得廣大民眾支持，現在她更進一步瞄準另一項嚴格職場穿著規定：禁止女性戴眼鏡。

《法新社》報導，石川優實今年因反對日本的辦公室文化而聲名遠揚，在日本，無論是求職或上班，女性幾乎都必須穿上高跟鞋，石川因此發起「#KuToo」運動，這有2個日語單詞的雙關意涵，一為kutsu，意思是鞋子；另為kutsuu，意思是痛苦。

石川優實最新目標是要求放寬眼鏡禁令，她今日把超過3.1萬人連署簽名的請願書遞交給厚生勞動省。她告訴媒體，「問題的根本原因是（有些公司）只對女性有規定，例如禁止戴眼鏡或要求化妝」，「這種做法必須加以審查」。

要求匿名的28歲上班族表示，她的公司禁止配戴眼鏡，因為資方聲稱配戴眼鏡會讓員工的「臉部表情冷漠」。這名接待員說，她因乾眼症已戴眼鏡十幾年，「戴隱形眼鏡讓我感到不舒服，並擔心眼睛疾病可能惡化」。

就業服務機構的員工表示，有些公司會要求接待員「不要戴眼鏡」，這是穿著要求的一部份，其他還包括禁止染髮、美甲等。

日本女星石川優實今年初發起「#KuToo」運動，抵制日本職場強制女員工穿高跟鞋的不合理規定。（法新社）

日本女星石川優實今年初發起「#KuToo」運動，抵制日本職場強制女員工穿高跟鞋的不合理規定。（法新社）

石川優實今年6月向日本政府提交一份請願書，呼籲制定法律將必須穿高跟鞋視為騷擾行為。但她表示，沒有積極進展，她很驚訝10月發布的政府草案中，沒有提到高跟鞋。她說，高跟鞋就像是現代裹腳。

此外，還有一些人呼籲日本職場放寬其他穿著規定，例如男性幾乎都要穿西裝。

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