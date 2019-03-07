27年沒改善！國際勞工組織：兩性職場不平等只能靠這解決

2019-03-07 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕在國際婦女節前夕，聯合國今（7）日表示，在過去1/4個世紀以來，職場上兩性平等的進展幾乎沒有變化，只有當男性承擔更多無薪家務照料工作後，才會讓進展加速。

《法新社》報導，聯合國國際勞工組織（ILO）在最新報告中指出，過去27年來，男女就業率的差距，縮小不到2%，儘管民調顯示，女性更願意投入職場而不是留在家中，但2018年的女性就業可能性，仍然比男性低了26個百分點。

國際勞工組組織表示，有許多因素阻礙了職場平等，最大的原因就是女性承擔大量的家務照料工作。ILO勞工條件和平等部主任托梅（Manuela Tomei）說，過去20年，女性在無薪的家務照料勞動上所花費的時間幾乎沒有下降，「男性每天僅增加8分鐘」。她說，按照這種速度，「在無薪家務照料工作上實現平等，還需要200年」。

報告指出，全球女性在無薪家務照料工作上，每天平均花4小時25分鐘，男性則是1小時23分鐘；在職女性同業也承擔較多無薪家務照料工作，她們通常被形容是在「值第二班」（second shift）。報告稱，這會對女性的健康和福祉以及職場進步的可能性產生負面影響。

報告呼籲全球各國進行一系列政策調整，以促進工作場所實現兩性平等，同時也要致力於打擊職場性騷擾或歧視女性等方面。ILO秘書長瑞德爾（Guy Ryder）強調有必要「加快行動，以改善職場性別平等的進展」，「我們已經知道需要做些什麼」。

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