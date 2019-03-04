世銀報告：全球僅6國兩性職場完全平等 台灣亞洲第一

2019-03-04 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕世界銀行（World Bank）最近發布「2019年女性、經商與法律」報告，全球僅比利時、丹麥、法國、拉脫維亞、盧森堡、瑞典等6國獲得100分，代表這些國家兩性就業完全平等，台灣則以91.25分排名亞洲第一。

世界銀行發表的報告評估標準各國法規，以8項指標評估各國的兩性平等程度，包括自由居住移動、就業、薪資、婚姻、生育、創業經商、個人資產管理和退休金保障。

台灣在居住移動、就業、薪資、婚姻、個人資產管理等項目都獲得100分高分，但育兒項目拿到80分，創業經商及退休金保障皆為75分，平均總分為91.25分，在總分90分以上的39國當中，台灣成為亞洲唯一名列其中的國家。

其他亞洲國家方面，香港總分86.25分、南韓85分、新加坡82.5分、日本79.38分、中國76.25分。目前全球平均為74.71分。至於美國僅83.75分，主因是育兒項目只拿20分，美國國內法令對於產假、育嬰假都缺乏保障。

《CNN》報導指出，這項報告在10年前沒有國家獲得滿分，如今也僅6國滿分，若依照此增加速度，全球各國法規若要達到男女在職場完全平等，恐怕要等到2073年。

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