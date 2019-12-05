獸醫系女大生拍「全裸騎馬照」籲騎馬務必戴頭盔！

英國一名熱衷於馬術運動的獸醫系女大生，近日在臉書上傳一系列「全裸騎馬照」，只穿著靴子、戴著頭盔的她還在貼文中指出，「我寧願全裸騎馬，也不能不戴頭盔」，馬上在網路引起轟動。（圖擷取自臉書）

2019-12-05 21:04:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名熱衷於馬術運動的獸醫系女大生，近日在臉書上傳一系列「全裸騎馬照」，只穿著靴子、戴著頭盔的她還在貼文中指出，「我寧願全裸騎馬，也不能不戴頭盔」，馬上在網路引起轟動。

綜合外媒報導，來自英國考文垂（Coventry）的19歲獸醫系女大生格蕾絲（Georgie Grace），十分熱衷於馬術運動，為了響應「英國馬場馬術協會」（British Dressage）的新規定，在11月22日，只穿著靴子、佩帶「頭盔」拍攝「全裸騎馬照」，並以「我寧願全裸騎馬，也不能不戴頭盔」的口號，期望能提升所有馬術愛好者的安全意識。

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格蕾絲指出，「英國馬場馬術協會」在過去馬術比賽中，允許選手只戴「大禮帽」出賽，但近期該協會已制定新規定，要求所有參加馬術比賽的選手，都必須佩戴「有下顎帶的頭盔」，但她卻依然看到很多人騎馬時沒有遵守規定，才會結合口號拍攝一系列「全裸騎馬照」、幫忙宣傳。

格蕾絲也補充，拍攝當天不僅天氣很冷，她也很害怕會有人突然路過，幸運的是，她並未遇到任何人，且她的家人與朋友都很喜歡這些照片、認為很有趣，她的阿姨還比喻她就像曾裸體騎馬遊行，為市民爭取減稅的歷史人物「戈黛娃夫人」（Lady Godiva）一樣。

格蕾絲上傳「全裸騎馬照」後，不但引起網友們的熱議、順利達到宣傳效果，也獲得大部分網友的支持，僅有少數網友批評她在「博取關注」以及「找藉口全裸」。

英國19歲獸醫系女大生格蕾絲（Georgie Grace），響應「英國馬場馬術協會」新規定，只穿著靴子、佩帶「頭盔」拍攝「全裸騎馬照」，並與「我寧願全裸騎馬，也不能不戴頭盔」的口號合拍照片。（圖擷取自臉書）

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