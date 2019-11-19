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如何自保／裸拍萬元起跳 需有經紀人洽談

外拍女模Jacqueline說，拍攝時最好避免單獨前往 ，拍攝前要先溝通好服裝、尺度等，或由經紀人或 公司洽談，對雙方都有保障。圖中女模與新聞事件 無關。 （圖由Jacqueline提供）

外拍女模Jacqueline說，拍攝時最好避免單獨前往 ，拍攝前要先溝通好服裝、尺度等，或由經紀人或 公司洽談，對雙方都有保障。圖中女模與新聞事件 無關。 （圖由Jacqueline提供）

2019-11-19 05:30:00

〔記者王冠仁、蔡彰盛／綜合報導〕新竹傳出全裸外拍女模仙人跳坑殺攝影師，有外拍經驗的女模Jacqueline指出，初入行的小模因較沒經驗，一般外拍或摩鐵旅拍，拍攝1場2至3小時，攝影師可能只會提供2、3000元車馬費；若小模知名度高、專業度強，拍攝1場價格落在5000至1萬元之間。

一般小模不敢輕易嘗試的「裸拍」，不論是全裸不露三點，或三點全露，行情至少1萬元以上，拍攝時間也可能縮短為1小時或1.5小時以內。

至於泳裝照、內衣照，或貼胸貼、穿薄紗、丁字褲等「裸露邊緣」尺度，至少7、8000元起跳，上限則依小模條件而定。

Jacqueline說，以裸拍而言，小模拍攝時最好避免單獨前往，拍攝前也要先溝通好服裝、姿勢、尺度，並簽合約約定照片使用範圍或不得外流等。若是商業用途，通常會有經紀人或公司出面，相對嚴謹，對雙方都較有保障。

若上傳裸照或公然裸拍 觸法

有關裸拍適法性，法界人士指出，若將裸照上傳網路，恐涉及刑法散布猥褻物品罪嫌，如在公共場所公然裸拍，還可能觸犯社會秩序維護法，若是兩個成年人於雙方同意下，在密閉空間內拍攝裸照，則無法可罰。

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