外拍女模全裸蹭下體 夥眾「攝計」坑竹科工程師

外拍女模應邀拍攝全裸寫真。（情境照）

2019-11-19 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕外拍女模竟成仙人跳女主角，夥眾坑殺竹科工程師！

拍到一半 女模男友率眾衝進摩鐵

喜愛外拍全裸寫真的竹科黃姓工程師，約外拍女模小美（化名）到摩鐵拍攝大尺度裸體寫真，拍攝到一半，小美的楊姓男友竟率眾衝進房內，暗示要他拿出30萬元擺平，否則控告性侵，所幸摩鐵經理作證，小美男友等人比警方還早衝進房間，且小美跟她男友「好像很高興」，不像遭性侵害，加上2人經檢警通知都不到案說明，新竹檢方將全案不起訴。

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要他拿錢擺平 否則告性侵

小美指控，去年11月，黃男約她到汽車旅館拍裸體寫真違反其意願，控告他強制性交。

黃男到案喊冤，稱小美脫衣服後，主動拉他碰他，還以腳磨蹭他下體，並在他面前自慰，當時他有親小美的腳，也有摸大腿，並持續拍照，但無猥褻或性交，小美卻突然打電話，2到3分鐘後，小美的3名男性朋友進入房間，其中1名男子聲稱是她男友，聯手恐嚇並向他要錢，說上次也有另名男子被要了30幾萬，他認為小美及其男性友人是仙人跳。

檢方調查，小美驗傷診斷書載明私處無傷口及出血，事後黃男手指雖驗出小美的DNA，摩鐵經理作證說，她與警方一起進去房間，當時小美沒說被性侵，只說黃男有摸到她大腿與手，審酌2人近距離拍攝，過程中有肢體碰觸符合常理，無法排除黃男因碰觸對方，而沾染DNA的可能。

女模稱有性侵畫面卻未提供檔案

摩鐵經理還作證指出，小美男友等人比警方還快到現場，而小美跟她男友好像很高興，不像是被性侵害，且小美案發後，輾轉由男友報警，拒絕當天製作筆錄，警方多次聯絡小美，甚至2次發函通知到案說明，小美均未理會，至檢方傳訊才出庭。

摩鐵經理作證工程師不起訴

小美自稱有偷拍黃男性侵她的畫面，檢方命其提出卻未提供檔案，小美男友經檢方2次傳喚，均不願到庭作證。

檢方認為，小美與其男友均消極面對司法偵辦，她是否確實遭性侵一事已難盡信，全案不起訴。

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