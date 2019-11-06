控制狂前任不願分手！女大生慘遭爆頭、性侵才斷氣

國北拉斯維加斯（North Las Vegas）日前驚傳恐怖情殺！一名19歲女大生戴維斯（Paula Davis）被21歲的「控制狂」前男友魯伊斯（Giovanni Ruiz）「開槍爆頭」，在斷氣前還遭到性侵。（圖擷取自臉書）

2019-11-06 21:33:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國北拉斯維加斯（North Las Vegas）日前驚傳恐怖情殺！19歲女大生戴維斯（Paula Davis）被21歲的「控制狂」前男友魯伊斯（Giovanni Ruiz）「開槍爆頭」，在斷氣前還遭到性侵；不久後，魯伊斯在附近的商場購買「清潔用具」時遭到警方逮捕，將被控涉嫌性侵、搶劫及綁架等罪名。

綜合外媒報導，9月6日時，因戴維斯無故失蹤，她的家人向警方報案，2個小時後，警方藉由手機定位，在北拉斯維加斯公園附近，發現陳屍於自家廂型車中、全身赤裸的戴維斯。

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檢調單位指出，戴維斯頭部遭連開2槍，且在死前遭到性侵，由於警方在廂型車內未發現血跡，研判戴維斯是在死後被棄屍車中；警方循線找到魯伊斯時，他在距公園不遠的商場購買漂白劑、水、紙巾以及垃圾袋。

警方研判，魯伊斯的犯案動機應是出於「佔有慾」及忌妒，戴維斯的家人也指出，魯伊斯在交往期間「佔有慾」非常強烈，除了限制戴維斯與男性朋友來往、不讓戴維斯出遠門，甚至不准她未來從事有男同事的工作。

戴維斯的堂哥米拉利亞（James Miraglia）也補充，戴維斯9月2日時曾傳簡訊給魯伊斯，希望2人能分手且「斷乾淨」，但魯伊斯卻一直要求暫時分開、不要分手，沒想到悲劇就此發生。

警方在9月10日搜查魯伊斯住所時，在他的臥室尋獲一顆子彈，且在車庫的手提箱中發現一把半自動手槍，根據購買槍支的收據顯示是在戴維斯遇害前2天購買的，可能涉及預謀犯罪。

根據法院的起訴書，魯伊斯預計將被控性侵、搶劫以及綁架等罪名，並在下週提交死刑複審委員會。

不久後，魯伊斯在附近的商場購買「清潔用具」時遭到警方逮捕，將被控性侵、搶劫以及綁架等罪名。（圖擷取自太陽報）

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