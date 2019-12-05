癮君子當心 抽電子煙疑是罹患罕見肺疾元凶

一名癮君子患上罕見的重金屬塵肺症，這種病症通常是暴露在工業用金屬環境所致。替他治療的醫師說，這恐怕是抽電子菸而罹患這種肺疾的首起病例。（中央社，圖取自Pixabay圖庫）

2019-12-05 15:17:25

〔中央社〕一名癮君子患上罕見的重金屬塵肺症，這種病症通常是暴露在工業用金屬環境所致。替他治療的醫師說，這恐怕是抽電子煙而罹患這種肺疾的首起病例。

電子煙上市時，號稱是比傳統菸草更安全的替代品，且可用來輔助戒菸，近來卻與日益增加的死亡人數和健康警訊扯上關係，特別是在美國。

請繼續往下閱讀...

加州大學舊金山分校（UCSF）研究人員說，這名患者得到的是重金屬塵肺症（hard-metal pneumoconiosis），這種病症通常發生在暴露於工業用金屬環境的人身上，例如接觸拋磨工具或研磨鑽石時所用的鈷和鎢，這種肺疾會使患者持續咳嗽、呼吸困難，也會傷害肺部組織。

加州大學舊金山分校病理學臨床教授瓊斯（Kirk Jones）說：「這名患者並未接觸任何重金屬，因此我們認為使用電子煙可能是他患病的原因。」

根據發表於「歐洲呼吸期刊」（European Respiratory Journal）的研究，研究人員檢測病患使用大麻填充的電子煙時，發現煙霧中含有鈷和其他有毒金屬，包括鎳、鋁、錳、鉛和鉻。

這和其他研究相似，顯示金屬物質是從電子煙裝置的加熱線圈釋出，而非由先前認定的填充物產生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法