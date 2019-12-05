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價值318萬！淘金客發現英國史上最大金塊 外型如甜甜圈

英國一名淘金客在蘇格蘭的一條河中發現英國史上最大金塊，重約121公克，價值估計約新台幣318萬元。（圖擷取自BBC新聞）

英國一名淘金客在蘇格蘭的一條河中發現英國史上最大金塊，重約121公克，價值估計約新台幣318萬元。（圖擷取自BBC新聞）

2019-12-05 17:29:44

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月，英國一名淘金客在蘇格蘭的一條河中發現英國史上最大金塊，重4.2盎司（約121公克），價值估計約8萬英鎊（約新台幣318萬元）。

根據《BBC》報導，這塊純金塊被發現時分成大小2塊，能像拼圖一樣組合，形狀如同甜甜圈，因此被命名為「重聚金塊」（The Reunion Nugget），總重量約121公克，超越2016年發現的「道格拉斯金塊」（Douglas Nugget）85.7公克的紀錄。

不過，專家仍採取保留態度，直到能確認金塊的來源為止。淘金界相當重視保密性，因此金塊的發現地及淘金客姓名不對外公開。淘金客只透過《英國黃金事件》（Gold Occurrences In The UK）的作者帕爾默（Lee Palmer），來宣揚自己的成就。

帕爾默透露，該淘金客使用「狙擊法」（sniping），穿著潛水服面部朝下在河床探尋，他先發現重89.6公克的大金塊，10分鐘後再找到重31.7公克的小金塊。淘金客當下知道金塊很大，但是幾天後發現破了紀錄。帕爾默表示，可能是因撞擊使金塊分成兩塊，但這不影響其價值。

帕爾默希望自然史博物館（Natural History Museum）或蘇格蘭國立博物館（National Museum Of Scotland）可購入收藏，但從法律上來說，該金塊可能得歸英國皇家財產局（The Crown Estate）所有。

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