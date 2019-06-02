太倒楣？被鎖定？ 上次被劫3千萬元 這回被詐1500萬黃金

2019-06-02

〔記者邱俊福、鄭景議／台北報導〕去年被搶走3000多萬元，今年又被騙12公斤黃金，是太倒楣？還是遭鎖定黑吃黑？

老闆否認地下匯兌黑吃黑

一名從事貴金屬生意的商人，旗下鄧姓女員工今年初前往北市「東方文華」酒店門口與人交易黃金，遭對方持玩具假鈔騙走12公斤黃金。警方發覺鄧女去年跟同事在大台北收款時，曾遭歹徒當街搶走3000多萬元，且兩起案件的受害老闆皆是同一人，研判內情不單純，不排除是地下匯兌業者遭黑吃黑，但受害老闆否認。

去年10月 車載鉅款被劫走

檢警調查，去年10月底，鄧姓、王姓2女開車在大台北區數個約定地點收現金，遭一家舞廳泊車王姓小弟夥同劉姓及林姓男子等人駕車尾隨，趁鄧女下車買鹹酥雞時，劉、林把王女趕下車，連車帶錢劫走，隨後將搶來的汽車棄置路邊，搭上王男接應車輛離去。

案發後，2女先是報案汽車被搶，之後才告訴警方車內有3000萬元。警方陸續逮捕5嫌，包括林男上週在桃園持菜刀搶3台機車落網，共追回280萬元，其餘贓款下落不明；其中劉男已搭機潛逃中國，檢警懷疑全案有黑幫藏身幕後策畫行搶。

今年2月交易黃金 換到假鈔

今年2月14日，鄧女又報案指稱在北市松山區東方文華酒店門口交易黃金，有天道盟北海會背景的陳姓男子走進她的車內，交付一個稱內有1500萬現金的皮箱，換取等價12公斤金塊後離去，事後她發現只有上面幾張是真鈔，其餘都是玩具假鈔。

警方調閱前後監視器、查證證人證詞，初步看不出有金塊，懷疑非單純的金塊交易，不排除是地下匯兌過程被騙。

警方4月底在高雄逮捕陳嫌，陳嫌承認以假鈔與鄧女交易，但不願說明是黃金交易還是地下匯兌。警方訊後依詐欺罪送辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法