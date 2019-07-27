澳洲退休男爽挖價值345萬金塊 傳這裡還有226萬噸！

2019-07-27 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名退休男子在維多利亞一處老舊牧場挖到重達2公斤的金塊，目前已經有收購者願意出價16萬澳幣（約新台幣345萬元）收購。而該男子已經不是第一次幸運挖到寶，他今年初也曾發現一塊42公克重的黃金。外媒相信，維多利亞地區仍有超過226萬噸的黃金存在地下。

綜合外媒報導，這名業餘的採礦男子當時在一處老舊牧場持金屬探測器搜索，他找到了一枚子彈殼準備離去時，金屬探測器卻顯示仍有其他東西在下方。他繼續挖掘後，赫然發現這塊被15公分厚黏土包住的金塊。不可思議的遭遇，也讓男子將這塊金塊取名為「你不可能相信」。

經營金屬探測、黃金買賣的業者馬克（Mark Day）表示，當時他聽到男子說「挖到兩公斤的黃金」，他的回應是「你一定在開玩笑」！馬克說，這塊兩公斤重的黃金，是他從事黃金交易25年來所見過客戶發現過最大塊的，他還透露，當時男子拿著黃金來到店裡時，「他像一片葉子顫抖著，不知道該怎麼辦。他還透露已經三天睡不著覺」。

根據報導，挖到金塊的男子拒絕公開姓名，也不願透露找到金塊的確切地點；目前男子的金塊則已經收到16萬澳幣（約新台幣345萬元）報價。

近來澳洲民眾發現黃金的新聞屢見不鮮，據信維多利亞地區仍有超過226萬噸的黃金存在地下，目前也有許多瘋狂淘金客前往該處想要試試手氣。

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