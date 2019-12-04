澳洲華裔議員廖嬋娥再惹議 被揭曾助中共外圍企業競標

澳洲眾議院首位華裔議員廖嬋娥（見圖）幾個月前被踢爆曾任中國海外交流協會廣東分會、山東分會的理事，如今又爆爭議，當地媒體指她曾協助一家中共扶植的企業競標電動公車合約。（美聯社）

2019-12-04 23:26:04

〔中央社〕澳洲議員廖嬋娥又爆爭議，當地媒體指她曾協助一家中共扶植的企業競標電動公車合約。前檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）表示，總理莫里森應馬上處理廖嬋娥的爭議。

曾多次被指疑似與中國關係密切的聯邦眾議員廖嬋娥（Gladys Liu），又再度成為輿論焦點。「世紀報」（The Age）和「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）今天報導，中共控制的「百成新能源」（Brighsun New Energy），於2015年競標澳洲電動公車生產合約期間，曾借助廖嬋娥的關係和澳洲政府高層搭上線。

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廖嬋娥被指曾協助一家由中國共產黨扶植的公司在澳洲競標電動公車生產合約。澳洲前檢察總長德雷富斯向中央社表示，總理莫里森（Scott Morrison）必須馬上處理廖嬋娥的爭議。

報導指出，「百成新能源」於2015年捐助自由黨澳幣10萬5000元（約新台幣220萬元）。

報導說，百成新能源的前執行長塞拉夫（Allen Saylav）以及現任執行長布蘭特（Charles Brent）一致承認，百成新能源曾經借重廖嬋娥遊說澳洲政府發展電動公車。

廖嬋娥在接受「世紀報」和「雪梨晨驅報」採訪時解釋，她是因為對環保能源充滿熱情，所以才義務（pro-bono）替百成新能源掛名擔任「公關總監」（communications director）。她坦承，這樣做也是為了讓政界覺得她在百成新能源擔任正式職務。

「我記得，在我幫忙（百成）和多個（政府）部長聯繫對話時，政府本來不太理會。接著我就幫他們邀請韓特（Greg Hunt）部長參加他們的發表會。」 廖嬋娥說：「掛名公關總監，是為了邀請部長時更有說服力，若在公司沒有職務，他們也不會理我。」

百成新能源在2015年10月初向自由黨捐贈澳幣10萬5000元。到了10月底，當時擔任聯邦環境部長的韓特就和廖嬋娥一起出席百成新能源記者會，聯手替這家公司背書。

報導提到韓特透過發言人回應，指他並不是因為那筆澳幣10萬5000元捐款才出席百成新能源記者會。他還認為，廖嬋娥當時並不清楚百成新能源與中國共產黨的關係。

報導也說，百成新能源在中國的母公司百成集團，是一家中國共產黨扶植的機構，它的聯合董事長是章根江（Genjiang Zhang），集團網站上聲稱是與「中國共產黨黨委」有合作關係。百成集團工廠位於中國浙江省政府擁有的工業園區內，這家工廠是在2015年一場中國共產黨的活動中揭幕，受到不少政府官員讚揚。

據維多利亞省法院（County Court of Victoria）於2017年公布的一份判決書顯示，百成新能源前執行長塞拉夫曾經被捲入一宗洗錢案。調查人員發現，塞拉夫曾經取得來自黑道毒販的100萬澳元（約新台幣2100萬元）現金。塞拉夫解釋，他當時只是承公司董事長章根江之命收取款項，並不知道對方是毒販。

當被問到百成新能源捐贈自由黨的捐款來源時，塞拉夫說：「我不知道。」另外廖嬋娥也回應表示，她之前並不知道百成新能源曾經捲入洗錢案件。

廖嬋娥連續多次被媒體揭發涉及爭議事件，對此，德雷富斯向中央社表示，與廖嬋娥同屬自由黨的總理莫里森，必須馬上交代如何處理廖嬋娥的爭議。

德雷富斯說：「媒體每天都對廖嬋娥提出更多質疑，但總理竟然拒絕讓她到國會解釋自己的人脈關係。」他還說：「所有國會議員在替澳洲民眾服務時，都一定要確保自己沒有利益衝突。」

中央社記者稍早先後聯絡莫里森和廖嬋娥辦公室，直到發稿前仍未獲回應。

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