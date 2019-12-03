杭州Lo娘失蹤23天傳死訊 最後手機通話紀錄長達1000分鐘疑點重重

中國杭州知名Lolita服裝手工店店主失蹤23日後驚傳死亡消息。（翻攝自微博）

2019-12-03 13:00:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州日前驚爆一起離奇失蹤案，一名26歲張姓女子在失聯、失蹤23天之後，昨日晚間被當地警方尋獲遺體。儘管當地警方初步排除刑事案件的可能，但此案仍存諸多疑點，引發中國網友熱烈討論。受害者為知名Lolita服裝手工店主，過世消息一出，不少忠實顧客湧入她的官方微博表達悼念。

綜合中媒報導，監視器在11月6日拍下張姓女子最後身影；一人獨居的張女離開中國美術學院象山中心校區後，在下午1時10分左右抵達附近停車場，期間上了一輛車，在車上待了約50分鐘。下車後，張女又轉往周邊大廈待了近2個小時，在該處的「中國銀行」辦了一張卡。下午4時多，張女回到「金街美地」住宅區後再度於5時左右出門，隨後便音訊全無。張女母親於8日報警處理，不想卻在23日後接獲女兒噩耗。

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據目擊者稱，張女在外來回穿梭時，一直手持手機，處於與某人通話狀態，來回張望的神情也像是在找人，根據當地警方調閱張女通聯紀錄，當日有一通電話通話時間長達1000分鐘（約17小時）；6日，監視器畫面也曾錄下張女分明按了電梯，最後卻未等電梯開門，便從樓梯處離開的身影，似乎在趕時間。

12月2日晚間，警方尋獲一具無名女屍，經比對後確認為張女遺體。據張母敘述，生性內向的女兒曾在11月1日向她討5000元人民幣（約2萬元新台幣），但她並未多加過問，6日，民警也曾聯絡張母女兒疑似接到詐騙電話，張母欲聯絡女兒，對方手機卻一直「通話中」。失蹤前一日，張女也在自己經營的Lolita服裝體驗店官方微博上表示「後天（11.7）閉店一天哦」，豈料成為最後留給顧客的訊息。

此案疑點重重，當地警方排除刑事可能，也未對張女遺體狀況多加透露，引發中國網友猜測；不少酸民針對張女對於Lolita服裝（一種華麗的服裝風格）、cosplay等喜好加以攻擊，質疑張女與異性交往狀況「複雜」，引來女性網友大力反彈。張女的忠實顧客則直言不敢置信，但如今也只剩張女生前華麗精緻的裙子作品和緊閉的店門供粉絲憑弔。

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