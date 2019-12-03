周邊環境對中國不利 日學者指「和平崛起」幾近無望

日本學者益尾知佐子認為，中國的一些做法使得週邊國家對其產生擔憂，中國想要「和平崛起」已經不太可能。（彭博）

2019-12-03 08:24:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來在國際不斷發展其勢力，但中國的「一帶一路」政策備受世界各國批評，然而中國是否有可能「和平崛起」？日本九州大學比較社會文化研究院副教授益尾知佐子日前參加在北京舉辦的「2019東亞合作論壇」，益尾知佐子認為，中國的一些做法使得週邊國家對其產生擔憂，中國想要「和平崛起」已經不太可能。

根據《中評社》報導，針對美國傳出可能在亞太地區部署中程飛彈，日本沖繩縣可能成為首選，益尾知佐子指出，目前對日本來說需要加強地區防衛準備，原因在於中國在擴大軍事力量，若日方認為需要面對這樣的威脅，同意美國部署飛彈也不是不可能。

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至於中國是否能「和平崛起」，益尾知佐子認為，現在每一個小事件都會影響到全球整體走向，而中國的周邊環境並非對其有利，加上中國的一些做法已讓周邊國家對中國產生擔憂，不可避免地，其他國家可能會選擇和美國之間加強合作，藉此應對中國，在各國有此種擔憂的狀況下，中國想要和平崛起已經是不太可能。

然而中日雙方該如何增加互信，益尾知佐子表示，中日雙方需要加強對話及交流，先擱置爭議、商討良好對策，而且中國政府一系列行動需要更加透明化，如此也可以提高日本社會對中國社會及政府的信賴。

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