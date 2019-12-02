香港人反抗》外憂內患民眾驚怕 林鄭月娥：港府難脫困局

香港特首林鄭月娥今天說，香港正面臨「外憂內患」，除美方簽署「香港人權與民主法案」外，更令人擔心的是內部情況。（資料照，歐新社）

2019-12-02 21:15:24

〔中央社〕香港特首林鄭月娥今天說，香港正面臨「外憂內患」，除美方簽署「香港人權與民主法案」外，更令人擔心的是內部情況。港府務求香港走出當前局面，但在民眾每天擔驚受怕下，難以走出困局。

林鄭月娥說，政府及她本人仍願以謙卑的態度聽取民眾意見，汲取教訓，讓香港重新出發。

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香港01今天舉辦「『香港01』2019經濟高峰論壇」，邀請林鄭月娥與會，她在致詞時作上述表示。

林鄭月娥說，香港正面臨「外憂內患」。中美仍未達成貿易協議，且美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」讓中美關係更緊張，加上英國脫歐等不明朗因素，都加劇香港經濟下滑風險。而今年全球經濟成長被看淡，香港作為一個外向型經濟體，難免受到影響。

她提到，更令人擔心的是香港內部情況，6月中起香港各區連續5個多個月出現暴力事件，讓香港經濟更嚴峻，第3季便創下10年來最差紀錄。

林鄭月娥聲稱，目前港府的首要工作是「止暴」，同時進行「非常徹底的反思，務求可以走出當前局面」。但在市民每天仍處於「擔驚受怕」的情況下，難以進行理性分析，走出當前困局。

她又說，最近的社會事件確實對香港有影響，但相信事件最終仍會過去。期望各方一齊努力，克服當前困難，重新出發。

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