為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

懂買！杜拜超跑警車車款再「+1」 看上造型奇特「這輛車」

特斯拉的Cybertruck征服了杜拜警方的心，將在2020年搶先投入警隊服務。（路透）

特斯拉的Cybertruck征服了杜拜警方的心，將在2020年搶先投入警隊服務。（路透）

2019-12-02 11:38:04

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國最大城杜拜（Dubai）經常給人奢華印象，當地警隊的駕車價錢超昂貴，法拉利、藍寶堅尼等「名駒」都是當地警車車款；有趣的是，杜拜警方近期在推特上貼出一張渲染圖，只見一台Cybertruck印上了亮綠色的杜拜警徽。顯然，這輛造型獨特的名車征服了杜拜警方，此特殊車款將在2020年正式投入當地警隊服務。

綜合媒體報導，由冷壓不鏽鋼打造的特斯拉（Tesla）Cybertruck車身可防禦9mm口徑子彈，車窗則搭配防彈玻璃，防禦力相當高，除此之外，從0加速到100公里只需要2.9秒；防禦與速度並重的特色受到杜拜警方青睞。該車款在日前新車發表會上，防彈車窗意外被砸出蜘蛛網，引發討論，而杜拜警方這一波消息公布，料將再掀討論潮。

Cybertruck將在2021年市面通販前，搶先於2020年正式投入服役，未來遊客可在哈里發塔等知名觀光景點見到這款「未賣先轟動」的名車。

事實上，杜拜警隊坐擁法拉利FF、藍寶堅尼Aventador、賓利Continental GT等知名超跑已非新聞，但這些名貴警車主要使用目的並非用於追捕，而是旨在「拉近」警方與遊客的距離；這些名車多佈署於觀光景點，杜拜警局運輸與救援副主席馬里（Sultan Al Marri）就曾表示，超跑警車並非為炫耀財富，而是希望藉此增加遊客對於當地警察的好感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
懂玩！ 樂高惡搞特斯拉貨卡 發表積木車笑稱：保證防碎
2019-11-27 22:59

懂玩！ 樂高惡搞特斯拉貨卡 發表積木車笑稱：保證防碎
特斯拉電動貨卡賣瘋了！馬斯克：推出5天訂單已達25萬
2019-11-27 14:58

特斯拉電動貨卡賣瘋了！馬斯克：推出5天訂單已達25萬
周末車聚最瞎趴 這台車主成話題新亮點

周末車聚最瞎趴 這台車主成話題新亮點
全是超跑 杜拜警車飆407公里創金氏紀錄
2017-03-27 16:56

全是超跑 杜拜警車飆407公里創金氏紀錄
首座數位互動聖誕樹 台新金6日華麗點燈

首座數位互動聖誕樹 台新金6日華麗點燈

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播