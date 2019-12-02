懂買！杜拜超跑警車車款再「+1」 看上造型奇特「這輛車」

特斯拉的Cybertruck征服了杜拜警方的心，將在2020年搶先投入警隊服務。（路透）

2019-12-02 11:38:04

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國最大城杜拜（Dubai）經常給人奢華印象，當地警隊的駕車價錢超昂貴，法拉利、藍寶堅尼等「名駒」都是當地警車車款；有趣的是，杜拜警方近期在推特上貼出一張渲染圖，只見一台Cybertruck印上了亮綠色的杜拜警徽。顯然，這輛造型獨特的名車征服了杜拜警方，此特殊車款將在2020年正式投入當地警隊服務。

綜合媒體報導，由冷壓不鏽鋼打造的特斯拉（Tesla）Cybertruck車身可防禦9mm口徑子彈，車窗則搭配防彈玻璃，防禦力相當高，除此之外，從0加速到100公里只需要2.9秒；防禦與速度並重的特色受到杜拜警方青睞。該車款在日前新車發表會上，防彈車窗意外被砸出蜘蛛網，引發討論，而杜拜警方這一波消息公布，料將再掀討論潮。

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Cybertruck將在2021年市面通販前，搶先於2020年正式投入服役，未來遊客可在哈里發塔等知名觀光景點見到這款「未賣先轟動」的名車。

事實上，杜拜警隊坐擁法拉利FF、藍寶堅尼Aventador、賓利Continental GT等知名超跑已非新聞，但這些名貴警車主要使用目的並非用於追捕，而是旨在「拉近」警方與遊客的距離；這些名車多佈署於觀光景點，杜拜警局運輸與救援副主席馬里（Sultan Al Marri）就曾表示，超跑警車並非為炫耀財富，而是希望藉此增加遊客對於當地警察的好感。

شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي （@DubaiPoliceHQ） 2019年11月26日

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