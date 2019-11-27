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懂玩！ 樂高惡搞特斯拉貨卡 發表積木車笑稱：保證防碎

電動車品牌「特斯拉」執行長馬斯克，上週在洛杉磯發表新款電動貨卡「Cybertruck」，其車窗在安全實測演示意外被鐵球砸裂，引起全世界熱烈討論。（法新社）

電動車品牌「特斯拉」執行長馬斯克，上週在洛杉磯發表新款電動貨卡「Cybertruck」，其車窗在安全實測演示意外被鐵球砸裂，引起全世界熱烈討論。（法新社）

2019-11-27 22:59:44

〔即時新聞／綜合報導〕電動車大廠「特斯拉」（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），上週在洛杉磯發表新款電動貨卡「Cybertruck」，其車窗在安全實測演示意外被鐵球砸裂，引起全世界熱議，對此，世界知名玩具公司「樂高」（LEGO）也在臉書上發佈一輛惡搞的「積木貨卡概念車」，還特別強調「保證防碎」，搞笑嘲諷馬斯克號稱「防彈」的未來貨卡。

綜合媒體報導，特斯拉上週發布全新車型「Cybertruck」吸引全球目光，但在發布會上，設計師霍爾茲豪森（Franz von Holzhausen）向車窗丟金屬球時，竟砸碎了號稱「防彈」貨卡的玻璃，讓執行長馬斯克在現場一陣尷尬，並在事後持續研究出包的原因。

根據外電報導，針對防彈貨卡玻璃碎裂的意外插曲，「樂高」也在臉書搭上熱潮，發佈一張惡搞的「積木貨卡車」概念圖，圖中可見其招牌積木裝上輪子，並漆成銀灰色調，輔以白光反射象徵頭燈，營造滿滿的未來感，對此，「樂高」還在圖片敘述笑稱，「未來卡車的發展在這裡，保證防碎」，藉此嘲諷特斯拉的「防彈貨卡Cybertruck」。據報導指出，樂高該輛「積木貨卡概念車」在一天內吸引到1.2萬人按讚，以及1.5萬次分享。

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