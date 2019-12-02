福島核電廠退役最大難關「燃料碎片取出」 預計2021年開始

圖為福島第一核電廠一景。（美聯社）

2019-12-02 10:52:21

〔即時新聞／綜合報導〕2011年3月11日發生的日本福島核災再度引起世界對於核電議題的關心，而意外發生後，日本政府該如何善後，也成各國關注焦點。經今日日本經濟產業省會同相關單位會議商議之後，確定將從2021年開始，自2號機開著手清除「燃料碎片（燃料デブリ）」作業。

根據《NHK》報導指出，今日經產省會同執掌福島第一核電廠退役作業的相關單位在官邸舉行會議。各單位在災後組成福島第一核電廠退役對策小組，經商議後，對策小組已決定自2021年起，從2號機開始著手進行清除「燃料碎片」，而對策小組約每兩年會檢查一次退役作業情況。

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據評估，退役作業中，發生「爐心溶解」的1到3號機清除融化核燃料是最大難關；今年9月，日本「核損害賠償、廢爐支援機構（NDF）」根據作業現場的輻射量和反應堆內部的最新研究提出了清除作業建議，促使今日決議做成。

此外，相關單位也首次做出決議，預計將進入福島核電廠1號至6號機組的「用過燃料貯存池（spent fuel pool）」中，將核燃料盡數取出，取出計畫預定在2031年底前全數完成。廢爐作業也維持先前計畫，最終停用期落在2041年至2051年間；自2011年12月第一次退役決策公布後，今日為第五次計畫修改。

整體行動將在聽取地方政府等單位的意見後，方會開始正式製定計劃。

「燃料碎片」是指出於意外，導致「反應爐壓力容器（RPV）」的核心燃料與反應堆安全殼（PCV）中的構造物，如支撐核心的材料、控制棒、PCV底部的水泥材料等溶融後產生的固體。

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