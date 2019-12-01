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19歲射箭冠軍爆紅！「超高顏值」讓網友1秒圈粉

哥倫比亞一名19歲的女射箭選手希拉爾多（Valentina Acosta Giraldo），在日前舉辦的世界射箭青年錦標賽（WorldYouth Archery Championship）中爆紅，不僅擁有高超箭術，打敗各國好手進入決賽，更擁有「超高顏值」，專注的神情及精緻的五官輪廓，都讓她在網路上造成轟動。（圖擷取自IG @vofvadi）

哥倫比亞一名19歲的女射箭選手希拉爾多（Valentina Acosta Giraldo），在日前舉辦的世界射箭青年錦標賽（WorldYouth Archery Championship）中爆紅，不僅擁有高超箭術，打敗各國好手進入決賽，更擁有「超高顏值」，專注的神情及精緻的五官輪廓，都讓她在網路上造成轟動。（圖擷取自IG @vofvadi）

2019-12-01 23:40:09

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞19歲女射箭選手希拉爾多（Valentina Acosta Giraldo）在日前舉辦的世界青年暨青少年射箭錦標賽（WorldYouth Archery Championship）打進決賽，不僅擁有高超箭術，打敗各國好手，更擁有「超高顏值」，專注的神情及精緻的五官輪廓，都讓她在網路上爆紅。

綜合外媒報導，來自哥倫比亞、年僅19歲的希拉爾多，在8月舉辦的世界青年暨青少年射箭錦標賽中接連打敗德國、韓國、法國等各國好手，最終和墨西哥選手寶拉（Ana Paula）一同進入決賽。

從決賽畫面能看到，頭戴漁夫帽，將金髮紮成低馬尾的希拉爾多，出場後俐落的拉弓、瞄準並擊發，期間專注的神情及精緻的五官輪廓，都在觀眾心中留下深刻的印象，最後更以6比0的好成績獲得青年組冠軍。

而希拉爾多領獎時，露出甜美可愛的笑容，對現場為她加油的觀眾比出「雙手愛心」的畫面，也讓許多網友被她圈粉，紛紛追蹤她的Instagram，目前希拉爾多的Instagram已擁有近5萬粉絲。

希拉爾多表示，她是受到《飢餓遊戲》（The Hunger Games）原著小說及電影的啟發，才開始學習射箭，進入國家隊後，她不但每天早上8點開始進行4小時的訓練，身為大學生的她，訓練後還必須回到學校上課。

據報導，希拉爾多世界賽前的訓練時間是平時的2倍，每天接受8小時的高強度訓練，經過紮實而嚴格的訓練，最終成功打敗各國好手奪下今（2019）年的世界射箭青年錦標賽冠軍，並計畫在未來參加奧運會。

via Gfycat

希拉爾多領獎時，露出甜美可愛的笑容，對現場為她加油的觀眾比出「雙手愛心」的畫面，也讓許多網友被她圈粉，紛紛追蹤她的Instagram，目前希拉爾多的Instagram已擁有近5萬粉絲。（圖擷取自IG @vofvadi）

希拉爾多領獎時，露出甜美可愛的笑容，對現場為她加油的觀眾比出「雙手愛心」的畫面，也讓許多網友被她圈粉，紛紛追蹤她的Instagram，目前希拉爾多的Instagram已擁有近5萬粉絲。（圖擷取自IG @vofvadi）

希拉爾多表示，她是受到《飢餓遊戲》的書和電影的影響，才開始學習射箭，進入國家隊後，她不但每天早上8點開始進行4小時的訓練，身為大學生的她，訓練後還必須回到學校上課。（圖擷取自IG @vofvadi）

希拉爾多表示，她是受到《飢餓遊戲》的書和電影的影響，才開始學習射箭，進入國家隊後，她不但每天早上8點開始進行4小時的訓練，身為大學生的她，訓練後還必須回到學校上課。（圖擷取自IG @vofvadi）

據報導，希拉爾多世界賽前的訓練時間是平時的2倍，每天接受8小時的高強度訓練，經過紮實而嚴格的訓練，最終成功打敗各國好手奪下今（2019）年的世界射箭青年錦標賽冠軍，並計畫在未來參加奧運會。（圖擷取自IG @vofvadi）

據報導，希拉爾多世界賽前的訓練時間是平時的2倍，每天接受8小時的高強度訓練，經過紮實而嚴格的訓練，最終成功打敗各國好手奪下今（2019）年的世界射箭青年錦標賽冠軍，並計畫在未來參加奧運會。（圖擷取自IG @vofvadi）

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