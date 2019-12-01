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漂泊海外30年！ 金正恩突召回叔叔金平日回國

金正恩的叔叔金平日（左），日前突然被金正恩召回，已於日前返抵北韓，結束其漂泊海外30年的生活。（取自網路）

金正恩的叔叔金平日（左），日前突然被金正恩召回，已於日前返抵北韓，結束其漂泊海外30年的生活。（取自網路）

2019-12-01 10:11:53

〔即時新聞／綜合報導〕金正日同父異母弟弟，也是現任北韓最高領導人金正恩的叔叔金平日（Kim Pyong-il，或譯金平一），日前突然被金正恩召回，南韓情報單位證實金平日已於日前返抵北韓，結束其漂泊海外30年的生活。

《韓聯社》報導，南韓國家情報院院長徐薰證實，北韓駐捷克大使金平日日前返回朝鮮，其為北韓最高領導人金正恩的叔叔，金平日從1980年代開始外放，曾擔任匈牙利、保加利亞、芬蘭、波蘭與捷克等國駐外大使，除幾次短暫回國外，長達30年時間都在海外渡過。

金平日為金日成次子，小金正日12歲，其學生時代成績相當好，曾擔任過保衛金日成的工作，加上與父親面貌肖似，一度被視為金日成繼承人的候選人之一，但最後在繼承權爭奪上敗陣，哥哥金正日上台後遭到排擠、整肅，1980年代起被外派到歐洲各國擔任使節，由於長年輾轉海外，與北韓權力中樞漸行漸遠。。

本月初傳出金正恩召回自己叔叔的消息，現在南韓情報單位證實金平日已返抵北韓，由於金平日已在海外多年，卻突被召回，南韓情報單位研判，可能仍與權位有關，金正恩擔心長輩在外會恐威脅到他的統治地位，才會將叔叔調回國內看管。

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