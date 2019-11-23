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美男大生疑遭北韓虐死 爸媽誓揪出北韓全球非法資產

沃恩比爾夫婦在南韓舉行的記者會表示，兩人將揭發北韓在世界各國的非法商業資產。（美聯社）

沃恩比爾夫婦在南韓舉行的記者會表示，兩人將揭發北韓在世界各國的非法商業資產。（美聯社）

2019-11-23 17:33:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國大學生沃恩比爾（Otto Warmbier）2016年赴北韓觀光，卻遭北韓官方關押並疑似遭虐逾一年，返美後不到一週便身亡，引發各國關注。儘管此事已從鎂光燈下淡去，但沃恩比爾夫婦為愛子復仇的決心並未因此減退；22日，沃恩比爾夫婦在南韓舉行的記者會發誓，兩人將揭發北韓在世界各國的非法商業資產，並表示目前他們已經盯上了歐洲的數個目標。

根據《福斯新聞》報導，沃恩比爾夫婦表示，他們將揭發北韓的非法商業資產視為任務。他們認為，此舉可使北韓當局就法律立場與世界接觸並展開對話，否則夫婦二人根本沒有和北韓對話的機會。沃恩比爾夫婦也近一步指出，現在他們盯上了北韓駐柏林大使館經營的旅館，以及歐洲數間類似的設施。

美國22歲男大生沃恩比爾遭平壤當局以「顛覆國家」為由監禁長達17個月，期間疑似遭到施虐；經美國多次與北韓交涉後，雖然沃恩比爾成功返美，但回國時已成植物人，不到一週便身亡。

沃恩比爾父母憤而提告，2018年12月，美國聯邦法院判處北韓政府應賠償5億美元，並應對酷刑、挾持人質以及法外處決負責，但平壤當局並未對判決做出回應。2019年4月，川金會破局後，北韓曾要求美國清償為治療沃恩比爾所花費的200萬美元照護費用。

疑遭北韓虐死的沃恩比爾生前身影。（美聯社）

疑遭北韓虐死的沃恩比爾生前身影。（美聯社）

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