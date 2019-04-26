外媒曝川普政府支付北韓6000萬醫療費 換取大學生返國

2019-04-26 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國22歲大學生沃恩比爾（Otto Warmbier）2016年赴北韓觀光遭關押17個月，獲釋返美6天便離世。外媒披露，美國總統川普當時直接批准支付北韓要求的200萬美元（約新台幣6190萬元）醫療費用款項，以換取沃恩比爾盡速返國。

綜合外媒報導，2017年6月美國與北韓多次斡旋後終於達成共識，將身處昏迷狀態的沃恩比爾送回美國。然而，就在沃恩比爾即將從平壤搭機返美時，美國國務院收到北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）一份高達200萬美元的費用帳單，要求美方支付沃恩比爾昏迷期間的醫療、照料費用。

尹汝尚表示，川普總統當時直接下令，要求「盡你所能地讓沃恩比爾回來」，這包括授權支付前述帳單，在支付醫療費後，沃恩比爾最終以植物人的狀態活著返回美國，並在6天後死亡。

美國大學生沃恩比爾（Otto Frederick Warmbier）2016年赴北韓旅遊期間，遭控撕毀政治標語，被當局以顛覆國家罪判處勞改15年，雖然沃恩比爾後來獲釋返美，但他已經昏迷1年多且成為植物人，在返家不久後離世。

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