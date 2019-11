澳洲情報組織有結論了？澳媒：王立強是情報圈邊緣人

澳洲媒體報導表示,澳洲安全情報組織(ASIO)認為,王立強在情報圈僅是邊緣的小角色,不過,對於王立強是否有從事情報工作,則沒有否定。(圖擷取自臉書)

2019-11-30 21:02:30

〔即時新聞/綜合報導〕中國間諜王立強的爆料引發多國關注,澳洲媒體報導表示,經過近一個星期的調查,澳洲安全情報組織(ASIO)認為,王立強在情報圈僅是邊緣的小角色(a bit player on the fringes of the espionage community),不過,對於王立強是否有從事情報工作,則沒有否定。

根據澳洲媒體《The Weekend Australian》報導,雖然王立強透露的內容仍在調查當中,不過,多個消息來源表示,澳洲安全情報組織(ASIO)已提早得出結論,那就是王立強稱自己是高級特務的說法並不正確,多家澳洲媒體引述消息來源表示,王立強對澳洲的安全單位幾乎毫無幫助,有媒體甚至以「間諜鬧劇」來形容事件。,不過澳洲當局並沒有排除他作為「邊緣人的角色」(fringe player)。

澳洲麥覺理大學研究員倪凌超(Adam Ni)對《Weekend》指出,一個初級特務能在短時間內,在多個司法管轄區的間諜任務中擔任主要角色,「這是高度不尋常的。」

雖然王立強部分的證詞遭到質疑,不過他的爆料已撼動當地政界。澳洲自由黨國會議員、澳洲議會情報和安全委員會主席哈斯蒂(Andrew Hastie)表示,王立強是「民主的朋友」,因為他「願意協助我們捍衛主權」,值得受到保護。

