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澳洲情報組織有結論了？澳媒：王立強是情報圈邊緣人

澳洲媒體報導表示，澳洲安全情報組織（ASIO）認為，王立強在情報圈僅是邊緣的小角色，不過，對於王立強是否有從事情報工作，則沒有否定。（圖擷取自臉書）

澳洲媒體報導表示，澳洲安全情報組織（ASIO）認為，王立強在情報圈僅是邊緣的小角色，不過，對於王立強是否有從事情報工作，則沒有否定。（圖擷取自臉書）

2019-11-30 21:02:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜王立強的爆料引發多國關注，澳洲媒體報導表示，經過近一個星期的調查，澳洲安全情報組織（ASIO）認為，王立強在情報圈僅是邊緣的小角色（a bit player on the fringes of the espionage community），不過，對於王立強是否有從事情報工作，則沒有否定。

根據澳洲媒體《The Weekend Australian》報導，雖然王立強透露的內容仍在調查當中，不過，多個消息來源表示，澳洲安全情報組織（ASIO）已提早得出結論，那就是王立強稱自己是高級特務的說法並不正確，多家澳洲媒體引述消息來源表示，王立強對澳洲的安全單位幾乎毫無幫助，有媒體甚至以「間諜鬧劇」來形容事件。，不過澳洲當局並沒有排除他作為「邊緣人的角色」（fringe player）。

澳洲麥覺理大學研究員倪凌超（Adam Ni）對《Weekend》指出，一個初級特務能在短時間內，在多個司法管轄區的間諜任務中擔任主要角色，「這是高度不尋常的。」

雖然王立強部分的證詞遭到質疑，不過他的爆料已撼動當地政界。澳洲自由黨國會議員、澳洲議會情報和安全委員會主席哈斯蒂（Andrew Hastie）表示，王立強是「民主的朋友」，因為他「願意協助我們捍衛主權」，值得受到保護。

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