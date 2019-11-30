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傳殯儀館拒為墜樓港生辦出殯 一群人跳出來仗義相助

港媒報導，有殯儀館拒絕為周梓樂出殯。消息傳出後，多人表示願意幫助周梓樂。（法新社）

港媒報導，有殯儀館拒絕為周梓樂出殯。消息傳出後，多人表示願意幫助周梓樂。（法新社）

2019-11-30 22:52:36

〔即時新聞／綜合報導〕22歲香港科大學生周梓樂本月在將軍澳尚德邨停車場墜樓後不治，港媒昨（29）日報導指出，有殯儀館拒絕為周梓樂出殯。消息傳出後，包括榮獲「香港十大傑出青年」伍桂麟等多人表示願意幫助周梓樂。周梓樂父親則表示，事情已經妥善處理，感謝眾人的關心。

昨晚有港媒報導指稱，周家原先計畫安排周梓樂下月在寶福山出殯，但遭到拒絕。消息傳出後，從事殯儀業多年的殯儀公司「永義殯儀」負責人嚴小姐嚴小姐氣憤難平地說，雖然不知道那家殯儀館為何拒絕周家，不過，她非常樂意協助周同學辦理後事。對於周梓樂墜樓原因至今仍未明，嚴小姐則感到很難過。

榮獲2019年香港十大傑出青年之一、遺體防腐師及修復師伍桂麟也在臉書上表示，他可以出面幫忙找殯儀館，以及負責殯儀及遺體修復等所有費用。

餐廳「渣哥 一九九六」也在臉書上發文說，已聯絡紅磡萬國殯儀館，對方也願意安排周同學的出殯事宜。「渣哥」又說，一切費用由他們負責，希望周家可以和他們聯絡。

稍後，「渣哥 一九九六」在臉書上發文說，經人居中聯絡，周爸爸表示，希望「渣哥 一九九六」跟大家說事情已妥善處理，非常感激及心領大家的關心，周家希望事情不要鬧大。據《香港01》報導，伍桂麟今晚說，有朋友聯絡到周梓樂家屬，表示周梓樂能安心出殯，大家可以放心，「不會找不到人做」。

原先傳出拒絕幫周梓樂出殯的寶福山，則在網路上發出聲明指出，「對於（周梓樂）君的喪事辦理，目前我司正與主家進行密切的溝通，希望第一時間能夠幫到他。本公司屬一服務性行業，我司將秉承一貫優質服務的宗旨，竭誠為大衆服務。」對於「拒絕」傳聞，福寶山指出，其為不實報導。寶福山營業主任李先生指此事件屬誤傳，已預留兩個禮堂。

今日晚間6點，福寶山在臉書上發文說，周家已正式委託福寶山辦理周梓樂喪禮。

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