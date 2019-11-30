發現之手！視障女性當乳房觸診員 比醫師揪出更多腫瘤

德國婦科醫師發想，若由觸覺較常人敏銳的女性視障者來擔任觸診員，可舒緩女性病患就診的尷尬與不適，也能檢測出更多也更微小的乳房腫塊，大幅提升醫療品質。（圖擷取自Discovering Hands網站）

2019-12-01 00:23:41

〔即時新聞／綜合報導〕化阻力為助力！許多女性在乳房觸診時基於各種顧慮或緊張情緒，而不願就診、甚至耽誤病情。對此，德國婦科醫師發想，若由觸覺較常人敏銳的女性視障者來擔任觸診員，可以舒緩女性病患尷尬與不適，也能檢測出更多也更微小的乳房腫塊，大幅提升了醫療品質。

綜合媒體報導，德國婦產科醫師霍夫曼（Frank Hoffmann）在2006年創立社會就業計劃「發現之手」（Discovering Hands），培訓女性視障者成為專業觸診員，擔任乳房早期篩檢的工作。

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愈早發現乳房腫塊，也愈有機會有效防止腫瘤轉移和擴散。受過點字閱讀訓練的視障者，具有敏感精準的觸覺，加上觸診員由於只專任乳房觸診，一般觸診時間能長達30到45分鐘，相較於醫師為了減緩病患尷尬情緒，會盡量在最短的時間內完成觸診，平均時間落在3分鐘左右。

也因此，專業觸診師也比醫師更能為病患提供仔細的觸診。「發現之手」的觸診員也比醫師能識別高達30％的腫瘤，其中50％的腫瘤比醫師所檢測出的更微小。

而霍夫曼根據布萊葉點字法（Braille Strips）設計出一套由膠帶組成的坐標定位系統，透過這套系統，觸診員能獨立完成乳房篩檢的工作、精準指出腫塊的確切位置。

觸診員葛登克（Steffi Gedenk）表示，在這份工作上獲得肯定與成就感，她也說，視障者終不再因身體條件而受限，這份工作具有高度專業性與意義，也為自己的能力感到充滿信心。葛登克表示，觸診員的雙手就是她們的「眼睛」，讓她們得以「看見」常人眼所不見之處。

「發現之手」的開創性作法，不但大幅且多面向地提升了乳房觸診的醫療品質，也將尷尬的臨床檢查，轉變為具有人性關懷的社會互動：除了為在求職路上處處碰壁的女性視障者，提供更為多元的職涯選項、且具突破性的發展空間，更讓就醫的大眾對視障者開始有了嶄新的印象與了解。

「發現之手」觸診員須在職業培訓中心進行9個月的課程，學習癌症相關的基礎科學、解剖學及生理學，同時也學習檢測流程及醫病溝通互動技巧。

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