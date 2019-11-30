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「網路嬰兒」時代來臨 研究：2037年多數嬰兒父母經網路認識

英國研究指出，2037年「網路嬰兒」出生數量，可望超越一般嬰兒數量。（圖為示意圖，與本新聞無關）（資料照）

英國研究指出，2037年「網路嬰兒」出生數量，可望超越一般嬰兒數量。（圖為示意圖，與本新聞無關）（資料照）

2019-11-30 17:04:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國一項新的研究顯示，到2037年，在網路上相識的父母所生的嬰兒數量，將會超越在真實生活中認識的父母所生的嬰兒。也表明

「網路嬰兒」（E-Baby）時代即將來臨。

綜合外媒報導，過去伴侶兩人要相識，多半是藉由真實社交的場合，但根據帝國學院商學院（Imperial College Business School）最新的研究顯示，未來10年出生的嬰兒，將有40%會是「網路嬰兒」，表示將有超過1/3的嬰兒父母是透過約會平台、交友軟體或各式社群網站所認識。

報告指出，從2015年至2019年開始的關係中，有近1/3（32％）是透過約會、交友平台開始，而在2005年至2014年之間只有1/5（19％）是經由網路建立的。

這項研究根據英國的約會平台和國家統計局當前的出生率所計算而成。研究人員預測，到2030年，這些數字將大大增加，屆時，所建立的伴侶關係中，估計有超過一半是透過網路交流認識。

帝國大學商學院教授塔蒂基（Paolo Taticchi）表示，數字世界簡化了在線約會過程，在確保用戶符合標準的同時，更容易找到理想的對象。並稱2035年將會是改變傳統約會型態，重要的一年。

研究統計，在過去的四年中，英國伴侶認識最常見的契機是透過約會平台（32%）、工作認識（23%）、共同朋友介紹（12％）、透過社交媒體（7％）酒吧或夜店（7％）。

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