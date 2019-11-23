蝦米！6款交友軟體含色情陷阱 竟可供未成年下載

有許多交友軟體隱藏著色情危機，卻可供未成年青少年下載。（美聯社，示意圖）

2019-11-23 14:50:49

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果官方的應用程式商店（App Store）有許多交友聊天軟體可供民眾下載，不過現在卻傳出，在蘋果應用程式商店中，竟有6種隨機聊天App內有色情、種族歧視、霸凌等內容，而且還可讓未成年少年下載，讓兒童隨時可能成為性暴力犯罪的犧牲品，罔顧兒少安全。

據《華盛頓郵報》調查報導，他們運用機器學習（machine learning）的技術，篩選應用程式商店內超過13萬條的使用者評價，再進行人力檢測，其中發現Monkey、Yubo、ChatLive、Chat for Strangers、Skout及Holla等6款交友聊天程式問題重重，且Monkey還在商店內排行榜位列第10名，Yubo則位列22。

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這些交友聊天程式會依照年齡、性別、興趣等，透過演算法為使用者配對聊天對象，進而讓陌生人互相認識，更能透過視訊聊天。一般成年用戶通常使用這些軟體尋找感情關係，但卻有用戶在Monkey的評價下留言表示，該程式充斥「獵人」等待有人自願拍攝色情影片，更有使用者因而受到「非自願性經驗」（unwanted sexual experiences）等遊走性侵司法邊緣之事。

不過，這些城市雖充斥成人內容，不過卻容許12歲以上的青少年下載，成為青少年打發時間、好奇心探索的領域。一18歲少女表示，在11歲時就訛稱已年滿15歲，用類似軟體結是陌生人，而且對方都會傳給她很多有關「性」的內容，儘管她都已表明自己才12歲，對方卻認為無關緊要。

也有家長表示，去年14歲女兒經常用手機聊天到深夜，因此沒收她的iPhone，沒想到卻發現女兒長期使用交友App與陌生男子談天說愛，對方還會傳送多張裸露相片，再逼女兒「報答」。該家長也在評論中警告其他家長，切勿讓小孩接觸相關軟體。

今年4月美國一項市場報告顯示，有83%的家長會選擇蘋果的商品給兒女使用，不過《華盛頓郵報》調查發現，儘管在iPhone上設定相關年齡限制，卻仍可以下載大量成人軟體。蘋果發言人則表示，已將有問題的應用程式，將其年齡限制調高到17歲以上，若程式有不正當行為，會先給開發者改善機會，但若公司需要下架時，決不寬貸，一律下架。

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