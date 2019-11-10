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網路交友遇惡狼性侵 社工：謹記5不、1查證原則

台南市府社會局家暴暨性侵害防治中心提醒民眾要謹記、把握「5不，1查證」的網路交友原則。（情境照）

台南市府社會局家暴暨性侵害防治中心提醒民眾要謹記、把握「5不，1查證」的網路交友原則。（情境照）

2019-11-11 00:59:33

〔記者王俊忠／台南報導〕人妻阿芳的女兒幫母親下載交友軟體，竟讓阿芳遭到結識的男網友性侵。台南市府社會局家暴暨性侵害防治中心提醒民眾要謹記、把握「5不，1查證」的網路交友原則。

阿芳在網路交友軟體認識呂姓男子，兩人有感情糾葛，2017年4月7日晚間，呂男約阿芳上車談，他竟把車開到汽車旅館，阿芳在旅館櫃檯3度欲跑出車外，都被呂男拉回，車子開進房間後，呂男對阿芳強制性侵得逞，台南高分院查明犯行案情、依性侵罪判呂男4年10個月徒刑。

社會局家防中心表示，「5不，1查證」的網路交友原則，「5不」包括不要個人資料全都曝露、不要傳裸照或裸露視訊、不要太快與網友約見面、不要參加不認識或不熟的活動、網聚時不要食用對方提供的食物或飲料。

「1查證」是要多方查證結識網友的背景。此外，與網友見面場所應選擇在明亮公共場所，勿選在汽車旅館、飯店、對方家裡或例如山上看夜景、複雜隱密的包廂空間等，最好結伴同行。若網友藉故要更改見面地點，也不要輕易答應。

家防中心呼籲，如不幸發生性侵害事件，要勇敢向對方說「不」，並找信任的人求助，或撥打全國保護專線113、報警專線110通報，尋求專業人員的協助。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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