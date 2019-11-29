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將刪「不活躍」帳號 韓星粉絲求情 推特回應了！

韓國已故藝人鐘鉉的粉絲們聽聞推特將刪除不活躍帳戶，紛紛透過HASHTAG表達訴求，希望不要刪除鐘鉉帳戶，以保存僅有的珍貴回憶。（圖翻攝自鐘鉉IG）

韓國已故藝人鐘鉉的粉絲們聽聞推特將刪除不活躍帳戶，紛紛透過HASHTAG表達訴求，希望不要刪除鐘鉉帳戶，以保存僅有的珍貴回憶。（圖翻攝自鐘鉉IG）

2019-11-29 23:55:56

〔即時新聞／綜合報導〕日前社群網站推特（Twitter）宣布將會永久移除不活躍的帳號，該消息一出，引起大眾關注。其中，韓國已故藝人鐘鉉的粉絲更集體透過HASHTAG、MENTION或私訊給官方，希望能留下與喜愛藝人的共同回憶。

綜合媒體報導，推特日前宣布將在下月11日刪除不活躍的帳戶，6個月以上用戶未登入帳號，將會被永久移除，是推特首次大規模刪除不活躍帳戶，新政策一出引起許多人關注。韓國已故藝人鐘鉉的粉絲們聽聞消息，紛紛透過「＃鐘鉉推特帳號_反對廢除」、「＃我們和鐘鉉_珍貴的回藝」、「＃珍貴的回憶_請不要刪除它」等HASHTAG表達訴求，希望不要刪除鐘鉉帳戶，以保存僅有的珍貴回憶。

對此，推特官方在27日透過貼文回應表示，「在這澄清目前這些方案僅影響歐洲帳戶，我們一直都有不活躍帳戶政策，但也從未實施過，部分原因是基於當地的隱私權的影響。」並對這次事件表達歉意，表示聽見了大家的訴求，在未創造出新的方式供人們紀念之前，將不會刪除任何不活動的帳戶，「對於造成混亂和擔憂，深表歉意，未來也會及時更新通知新政策。」許多粉絲在推特官方回應後，紛紛鬆了一口氣。

鐘鉉生前為韓國SM娛樂旗下的五人男子歌唱團體SHINee的成員之一，擔任隊中第一主唱。2017年12月18日，金鐘鉉在首爾酒店式公寓內輕生送醫不治，得年27歲。

日前社群網站推特（Twitter）宣布將會永久移除不活躍的帳號，該消息一出，引起大眾關注。（圖片擷取自Twitter）

日前社群網站推特（Twitter）宣布將會永久移除不活躍的帳號，該消息一出，引起大眾關注。（圖片擷取自Twitter）

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