推特大屠殺！ 六四前夕大批中國異議人士帳號突遭砍

2019-06-02 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國「六四天安門事件」即將屆滿30周年。美國西部時間5月31日，社群媒體推特（Twitter）陸續傳出大量中國海外異議人士的帳號，無預警遭到停用、內容清空等異常狀況，包括知名中國流亡富商郭文貴。美國佛州共和黨參議員直言，「推特成了中共的審查員」。推特官方聲明，帳號封鎖並非中國當局授意，僅是例行性事務。由於時機敏感，不少遭封鎖的用戶將帳號遭封與「六四」連結，直言此為「推特大屠殺」。

據了解，遭封鎖的用戶其身分涵蓋記者、人權律師、提倡中國境內各省獨立人士、學生、社運人士等對中國存有異議者，其中包括曾中國流亡富商郭文貴、曾參與六四學運活動的前學生領袖唐柏橋、中國流亡歷史學者劉仲敬的支持者等。除了帳號遭到停權，還有用戶反映追蹤人數減少、內容遭到清空等異常問題。

昨（1）日上午，共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）發布推文指出，「很顯然，推特將多個批評中國的帳號停權。遭停權的帳號中，包括了不在中國境內的帳戶。而推特已經成為了中共的審查員（Twitter has become a Chinese govt censor）。」包括美國空軍退休將軍、前白宮國安會戰略計畫高級主任的斯伯丁（Robert Spalding）、前副總統錢尼（Richard Cheney）的國安顧問葉望輝（Stephen Yates）等人對此事予以關注。

確切遭封的帳號數量，目前並不得而知，斯伯丁表示，「至少1000人」。而葉望輝則稱「大約700人」；有用戶直言這是「推特大屠殺（twitter massacre）」。

推特表示：「大部分遭停用的帳戶，無論他們分享的內容與觀點，在他們之中有相當人數的行為違反了推特規則，包括散布垃圾訊息、從事不實活動以及規避禁令等。」另外，推特否認遭停權的用戶是經「中國當局大量舉報」，並表示此為推特例行性事務。

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