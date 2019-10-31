網軍退散！推特將禁止所有政治廣告

推特宣布將在全世界禁止所有政治廣告。（美聯社）

2019-10-31 09:26:07

〔即時新聞／綜合報導〕推特宣布將在全世界禁止所有政治廣告，該禁令將從11月22日開始生效，有關禁令的詳細訊息會在11月15日發布。

據《BBC》報導，推特創辦人兼執行長多西（Jack Dorsey）表示，網路廣告對於商業廣告來說是非常強大和非常有效的，但若讓政治得到這種力量將帶來巨大風險。

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美國2020大選陣營對此有不同看法，川普競選主管帕斯卡爾（Brad Parscale）指稱，該禁令是左派企圖使川普和保守派保持沉默；民主黨參選人拜登（Joe Biden）的競辦發言人魯索（Bill Russo）則說，令人鼓舞的是，當面臨廣告費和民主之間的抉擇時，金錢一次都沒有贏過。

推特競爭對手臉書仍持續開放政治廣告，臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，「在民主國家，私人公司審查政治人物或新聞是不正確的。」

多西則認為，網路政治廣告有許多問題，例如未經檢查的誤導性消息和嚴重偽造內容，因此推特必須努力阻止有人藉由他們的系統來傳播假消息。

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