兩國戰略性蜜月期已過？ 「北韓少女時代」訪中演出2度喊卡

北韓牡丹峰樂團原定12月首度到中國巡迴演出，但北京消息人士透露，演出計劃被取消。（歐新社）

2019-11-27 22:13:32

〔即時新聞／綜合報導〕有「北韓少女時代」之稱的牡丹峰樂團原定12月首度到中國巡迴演出，但北京消息人士透露，演出計劃被取消，主辦方相關人士表示，演出計劃暫停是出於政治因素。

《韓聯社》 報導，為紀念中國與北韓建交70週年，中方邀請牡丹峰樂團到中國演出，原定於12月3日在北京五棵松凱迪拉克中心舉行首演，5日起在上海、武漢、重慶、成都、廣州、深圳、珠海、婁底、長沙等地表演。

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不料今日傳出赴中演出計畫2度告吹。主辦方相關人士表示，演出計劃出於政治方面的原因被暫時喊卡，從目前情況來看，下月初難以演出。另一消息人士說，牡丹峰樂團演出前會先派人查看場設施，場地也要先預約，但目前沒有發現任何演出跡象。

分析認為，在美國與北韓就無核化談判僵持矛盾加劇的情況下，中方或擔憂邀請朝鮮樂團訪華演出會刺激到美方。

另有主張稱，北韓領導人金正恩年內訪問中國紀念兩國建交70週年的計劃，事實上也難以成行，加上牡丹峰樂團訪華演出被取消，這可能意味兩國戰略性蜜月關係出現裂痕。

2015年12月，牡丹峰樂團計劃首次海外演出，到北京的中國國家大劇院表演，但首演前因不明原因突然取消演出，罷演回國，據悉是雙方因表演內容有分歧。

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