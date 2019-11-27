刑求？ 中國囚犯「被死亡」隔天就火化 警方全免責

中國監獄中的被羈押者近來頻傳離奇死亡案件，家屬想追究調查也都沒門。（路透）

2019-11-27 16:36:44

〔即時新聞／綜合報導〕在中國的監獄裡，近來被發現有越來越多人在羈押期間身亡，且死因都相當可疑，就算家屬想驗屍調查也都未果，這些事件中，沒有任何一位官員或警察被究責，讓這些人的死因永遠成了一個謎。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌報導，廣東一名30歲男子被指控鬥毆後被警方帶走，隔日他的家屬就接到通知，發現他已失去意識，且身上有大片被打傷的痕跡，警方卻堅稱是他自己「不慎摔倒」所致。

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數日後男子身亡，警察趕到醫院急著要把屍體搶走火化，儘管家屬強烈要求驗屍，但檢驗結果卻遲遲沒有出來，多次造訪相關單位也未果。

內部知情人士爆料，警方並沒有在第一時間將男子帶回警局，而是到旅館內審問，還透露他在裡面受到酷刑折磨。

山東一位68歲老兵是維權運動的組織者之一，他某日參加完老兵聚會後被捕，沒隔幾天他就被發現墜樓身亡，有目擊者發現，他身上疑似有被電棍毆打的痕跡，當局也是迅速將他的屍體火化，警察更警告當地民眾不准再談論此事。

廣西一名主神派信徒被指控為邪教徒，而他也在服刑期間死亡，當局宣稱死因是心臟病發，但死者家屬堅稱他身體健康沒有心臟病史，由於當局下令死亡第2天就要將遺體火化，所以家屬也無法查出真相。

絕大多數的案例中，中國政府及警察都極力阻擋家屬驗屍，且在死者死亡後就要求迅速火化，過程中，完全沒有任何官員或警察被追究責任。

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