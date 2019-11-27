高以翔猝死節目組偷刪微博又操作熱搜榜 中國網友嗆沒人性

男星高以翔今日凌晨驚傳錄製浙江衛視《追我吧》實境節目時休克，緊急送醫後不治。（翻攝自微博）

2019-11-27 12:29:47

〔即時新聞／綜合報導〕男星高以翔今日凌晨驚傳錄製浙江衛視《追我吧》實境節目時休克，緊急送醫後不治。對此，許多中國粉絲發現，《追我吧》官方微博帳號不僅在事發後遲遲未公開說明，更偷刪高以翔相關貼文企圖滅火；憤怒的中國粉絲湧入節目及浙江衛視相關微博帳號洗板要求道歉，而浙江衛視官方微博帳號目前仍未回應。

《追我吧》官方微博帳號最新發文為新集數宣傳，發文時間是昨日下午5時59分，今早未再發新貼文。在高以翔休克消息爆出後，該貼文已有許多人湧入留言，要求官方出來說明偶像狀況，但未獲回應；稍早前，浙江衛視方才透過旗下的浙江新聞APP發送高以翔搶救無效消息，再度將「高以翔去世」、「浙江衛視」、「追我吧」關鍵字推上微博熱搜榜前3名。

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對此，悲痛的中國網友眼尖發現，《追我吧》官方微博帳號開始刪除與高以翔有關的貼文，更有疑似暗中「撤熱搜」的排行榜操作行為；暴怒的中國粉絲紛紛痛罵節目組簡直裝死，浙江衛視新聞通稿疑似「洗白」更是遭嗆能不能「有點人性」。

許多人湧入「浙江衛視中國藍」狠嗆要封殺、「快倒閉」，更有人點出浙江衛視節目曾有人溺死的「黑歷史」，狠話嗆再有「低劣操作」將引爆人民怒火，甚至可能中央點名，「把你們涉事領導從頭擼到底」。

《追我吧》為中國實境節目，會將來賓與固定班底分為兩隊，有大量追逐與運動鏡頭。高以翔錄製節目時驚傳休克送醫，許多人猜測是否與高以翔本人身體狀況有關。

「高以翔去世」、「浙江衛視」、「追我吧」關鍵字登上微博熱搜榜前三名。（翻攝自微博）

《追我吧》官方微博帳號最新發文為新集數宣傳，發文時間是昨日下午5時59分，底下湧入許多人留言怒罵。（翻攝自微博）

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