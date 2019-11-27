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王立強投誠澳洲...他認為台灣國際路線正確 「多了大朋友」

近日中共間諜王立強投誠澳洲一事，鬧得沸沸揚揚，醫師作家蔡依橙發文指出「這不只是中華民國邦交國的問題，而是美澳軍事連線的問題」。（歐新社）

近日中共間諜王立強投誠澳洲一事，鬧得沸沸揚揚，醫師作家蔡依橙發文指出「這不只是中華民國邦交國的問題，而是美澳軍事連線的問題」。（歐新社）

2019-11-27 12:19:32

〔即時新聞／綜合報導〕近日中共間諜王立強投誠澳洲一事，鬧得沸沸揚揚，醫師作家蔡依橙也在其臉書專頁「蔡依橙的閱讀筆記」發文提到，當時9月份台灣2邦交國被挖時，他就曾提到對台灣可能是好事；他今日再解釋，「因為這不只是中華民國邦交國的問題，而是美澳軍事連線的問題，對中共來說，這是典型的戰術成功但戰略失誤，暴虎馮河式的亂衝，惹到不該惹的人」。

蔡依橙提及，澳洲過去因為跟中國關係密切，其實是很看不起台灣，不過，用賄賂拿下小國很容易，但中共踩進了美澳軍事連線，讓美澳國家機器動起來，事情就很恐怖。蔡依橙從近日的幾個新聞分析，都是美澳的復仇，他指出，王立強案，澳洲讓台灣國安局前往訊問，並交換資訊，而且台灣的動作非常快，連向心龔青都直接被攔下，他認為，這表示台灣不只跟美國有情報共享，甚至澳洲ASIO也跟台灣情報單位合作升溫。

蔡依橙假設，如果4年前台灣選擇靠向中共，現在可能邦交國一樣要看中共臉色；美國澳洲日本把台灣當敵人；因為擔任中國出口的掩護，被關稅戰打到快死掉；非洲豬瘟肆虐，物價狂飆。或者，如果幻想自己可以等距交往，像是巴布亞紐幾內亞或索羅門群島，用搖擺政策想兩邊討好，想獲得最大利益，卻變成中美勢力都直接進入，開始分裂。

蔡依橙認為，現在台灣的國際路線正確，乘勢而起，跟五眼情報聯盟有更多合作，對國家安全有很大的保障。掉了兩個邦交國，多了兩個大朋友（美國+澳洲）把我們當自己人。他提及，美國在台灣的外交代表AIT，直接在臉書分享澳洲節目，說明中國滲透的問題。不但不用繼續花錢維持，還多了情報交換跟深度信任。選對邊，做正確的外交決定，安全受到保障，經濟也能持續進步。

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