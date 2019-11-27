京都動畫縱火犯90％燒傷 治療過程成為日本醫界首例

縱火犯青葉真司在治療過程中，成為日本醫界「不使用屍皮」來治療90％以上面積燒燙傷患者的首例。圖為京都動畫遭縱火現場。（路透）

2019-11-27 11:05:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動畫公司「京都動畫」在7月18日遭人惡意縱火，導致36人死亡、33人輕重傷，41歲的嫌犯青葉真司本身也受重傷，全身90％面積三度燒燙傷，然而醫療團隊並沒有用通常會使用的捐贈屍皮（台灣稱大體皮膚）來治療，而是靠著青葉真司自身組織培養出來的皮膚以及人工皮來救治，成為日本醫界「不使用屍皮」來治療90％以上面積燒燙傷患者的首例。

根據日本《共同社》報導，相關醫療人士表示，由於青葉真司在縱火當天送到京都府內一所醫院時，因為全身90％面積三度燒燙傷，處於難以救治的狀態，由於管理捐贈屍皮的「皮膚銀行」表示供應量不足，且還有很多京都動畫火災受害者需要大量屍皮。

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然而，有醫師曾經不使用屍皮但成功救回全身70％左右燒傷的患者，他認為青葉真司也有可能利用此方法救回，決定將捐贈屍皮優先用於火災受害者。該醫師治療青葉真司時，先是使用人工皮，後來用青葉真司本身皮膚培養出來的「培養表皮」進行多次移植手術，並全力預防感染症狀。最後青葉真司在接受治療後，在8月恢復到無生命危險的狀態，在11月8日接受京都府警方訊問。

此次治療青葉真司的處理方式，也讓他成為「不使用捐贈屍皮的條件下治療的首位全身90％面積燒燙傷患者」，該病例預計最快明年在醫學學會上發表。

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