美國少女抖音大罵新疆集中營 帳號一度遭停權

〔即時新聞/綜合報導〕中國軟體「抖音(TikTok)」在美國受到年輕人喜愛,但卻多次爆出隱私爭議。近日,一名美國青少女就透過抖音錄製3支影片,大罵中國的維吾爾族穆斯林教育營。該影片上傳後瘋傳,而少女帳號事後竟遭抖音停權。對此,少女受訪時指出,錄製影片目的旨在引起大眾關注,並促使能者為受害的維吾爾族穆斯林做些什麼。

根據《BBC》 報導,美國少女費羅扎.阿齊茲(Feroza Aziz)日前連續上傳了3支抖音影片,影片開頭,阿齊茲只是單純的分享美妝技巧,但很快,她話鋒一轉,開始對觀眾喊話,希望大家關注中國的新疆教育營、批此事無異於當年納粹「大屠殺(Holocaust)」行為,更描述中共強迫穆斯林改變信仰、吃豬肉等消息,呼籲大眾轉發相關消息,一同為受害者發聲。語畢,阿齊茲再度拿起睫毛夾,接回美妝話題,以此躲過抖音審查。

用中國軟體錄影片痛罵中共行為的衝突性吸引了大眾的注意,第一支影片上傳後總共獲得140萬次觀賞,近50萬人按讚。

11月15日,阿齊茲在推特上表示她的帳號被抖音官方停權,稱阿齊茲的影片「散佈恐怖主義相關內容」,違反抖音使用守則;阿齊茲表示,「中國政府害怕教育營新聞被散佈」。儘管影片遭到抖音撤除,網友早已在其他平台備份了相關影片。11月25日,抖音官方更近一步封鎖了她的手機,但宣稱封鎖原因與阿齊茲錄製的「中國相關影片沒有關聯」。

對此,抖音官方發言人向《BBC》聲稱,抖音不會以「政治敏感」為由而調整中國以外的使用者上傳內容,且目前阿齊茲的新帳號影片也可正常瀏覽、留言。發言人更指出,其他與維吾爾族相關議題的影片也都還在平台上,只是沒有阿齊茲的影片來得受關注。

