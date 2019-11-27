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美國少女抖音大罵新疆集中營 帳號一度遭停權

美國少女費羅扎．阿齊茲（Feroza Aziz）日前連續上傳了3支抖音影片，呼籲大眾關心新疆教育營新聞。（翻攝Youtube @Viral Curiosity備份影片）

美國少女費羅扎．阿齊茲（Feroza Aziz）日前連續上傳了3支抖音影片，呼籲大眾關心新疆教育營新聞。（翻攝Youtube @Viral Curiosity備份影片）

2019-11-27 13:16:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國軟體「抖音（TikTok）」在美國受到年輕人喜愛，但卻多次爆出隱私爭議。近日，一名美國青少女就透過抖音錄製3支影片，大罵中國的維吾爾族穆斯林教育營。該影片上傳後瘋傳，而少女帳號事後竟遭抖音停權。對此，少女受訪時指出，錄製影片目的旨在引起大眾關注，並促使能者為受害的維吾爾族穆斯林做些什麼。

根據《BBC》 報導，美國少女費羅扎．阿齊茲（Feroza Aziz）日前連續上傳了3支抖音影片，影片開頭，阿齊茲只是單純的分享美妝技巧，但很快，她話鋒一轉，開始對觀眾喊話，希望大家關注中國的新疆教育營、批此事無異於當年納粹「大屠殺（Holocaust）」行為，更描述中共強迫穆斯林改變信仰、吃豬肉等消息，呼籲大眾轉發相關消息，一同為受害者發聲。語畢，阿齊茲再度拿起睫毛夾，接回美妝話題，以此躲過抖音審查。

用中國軟體錄影片痛罵中共行為的衝突性吸引了大眾的注意，第一支影片上傳後總共獲得140萬次觀賞，近50萬人按讚。

11月15日，阿齊茲在推特上表示她的帳號被抖音官方停權，稱阿齊茲的影片「散佈恐怖主義相關內容」，違反抖音使用守則；阿齊茲表示，「中國政府害怕教育營新聞被散佈」。儘管影片遭到抖音撤除，網友早已在其他平台備份了相關影片。11月25日，抖音官方更近一步封鎖了她的手機，但宣稱封鎖原因與阿齊茲錄製的「中國相關影片沒有關聯」。

對此，抖音官方發言人向《BBC》聲稱，抖音不會以「政治敏感」為由而調整中國以外的使用者上傳內容，且目前阿齊茲的新帳號影片也可正常瀏覽、留言。發言人更指出，其他與維吾爾族相關議題的影片也都還在平台上，只是沒有阿齊茲的影片來得受關注。

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