香港區選建制派慘敗 林鄭月娥：北京沒有問責於我

香港特首林鄭月娥今受訪表示，區議會選舉是排除萬難才得以舉行，並稱北京沒有就結果對她問責。（歐新社）

2019-11-26 11:02:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉昨日（25）落幕，結果由泛民主派大勝建制派，取得大多數席次。香港特首林鄭月娥今日（26日）首度接受媒體採訪時表示，這屆區議會選舉（區選）是排除萬難才得以舉行，並稱中央沒有就區選結果追究她的責任。

綜合港媒報導，林鄭月娥今日在出席行政會議前接受媒體採訪，回應區選結果等提問。林鄭月娥表示，這屆區選是不一樣的選舉，是排除萬難才得以舉行，感謝市民在動盪氣氛下踴躍投票，也感謝候選人無懼挑戰參與選舉。林鄭月娥也希望近日平靜的情況可以持續，不單是為了選舉。

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林鄭月娥強調，中央沒有就區選結果追究她的責任，並認為如果舉辦了充滿問題，與法治公正違背的選舉，對香港的傷害更大。對於建制派大敗，林鄭月娥表示，政府施政要與親政府的建制派合作，這次選舉被人視作對政府不滿的投票，導致建制派的選情受到影響。

被問及是否會順應民意，接受成立獨立調查委員會等訴求，林鄭月娥未有正面回應，稱市民有訴求不能訴諸暴力，只會令香港社會受創，過去幾個月社會的暴力不斷升級，不少市民透過投票表達對暴力的不滿，希望回復平靜，並提及政府已在9月撤回條例，提出4項行動。

林鄭月娥透露，政府正參考其他地區的經驗，特別是英國2011年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會 （Independent Review Committee），檢視長時間出現社會動盪的成因，並向政府提出建議，希望為香港提供出路。

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