為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港區選建制派慘敗 林鄭月娥：北京沒有問責於我

香港特首林鄭月娥今受訪表示，區議會選舉是排除萬難才得以舉行，並稱北京沒有就結果對她問責。（歐新社）

香港特首林鄭月娥今受訪表示，區議會選舉是排除萬難才得以舉行，並稱北京沒有就結果對她問責。（歐新社）

2019-11-26 11:02:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉昨日（25）落幕，結果由泛民主派大勝建制派，取得大多數席次。香港特首林鄭月娥今日（26日）首度接受媒體採訪時表示，這屆區議會選舉（區選）是排除萬難才得以舉行，並稱中央沒有就區選結果追究她的責任。

綜合港媒報導，林鄭月娥今日在出席行政會議前接受媒體採訪，回應區選結果等提問。林鄭月娥表示，這屆區選是不一樣的選舉，是排除萬難才得以舉行，感謝市民在動盪氣氛下踴躍投票，也感謝候選人無懼挑戰參與選舉。林鄭月娥也希望近日平靜的情況可以持續，不單是為了選舉。

林鄭月娥強調，中央沒有就區選結果追究她的責任，並認為如果舉辦了充滿問題，與法治公正違背的選舉，對香港的傷害更大。對於建制派大敗，林鄭月娥表示，政府施政要與親政府的建制派合作，這次選舉被人視作對政府不滿的投票，導致建制派的選情受到影響。

被問及是否會順應民意，接受成立獨立調查委員會等訴求，林鄭月娥未有正面回應，稱市民有訴求不能訴諸暴力，只會令香港社會受創，過去幾個月社會的暴力不斷升級，不少市民透過投票表達對暴力的不滿，希望回復平靜，並提及政府已在9月撤回條例，提出4項行動。

林鄭月娥透露，政府正參考其他地區的經驗，特別是英國2011年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會 （Independent Review Committee），檢視長時間出現社會動盪的成因，並向政府提出建議，希望為香港提供出路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港人的勝利！大學畢業正妹、年輕泛民派擊敗建制派老將
2019-11-26 10:19

香港人的勝利！大學畢業正妹、年輕泛民派擊敗建制派老將
路透：中國在深圳設立香港危機中心 擬撤換中聯辦主任
2019-11-26 09:37

路透：中國在深圳設立香港危機中心 擬撤換中聯辦主任
機捷特區三房強勢回歸 「水沐青華」耐震好宅

機捷特區三房強勢回歸 「水沐青華」耐震好宅
林鄭將被中國撤換？ 美學者：若北京夠聰明就會這樣做
2019-11-26 07:54

林鄭將被中國撤換？ 美學者：若北京夠聰明就會這樣做
禁蒙面法被判違憲 港府上訴：暴力者私隱毋須保障
2019-11-26 07:21

禁蒙面法被判違憲 港府上訴：暴力者私隱毋須保障
黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

黑五購物節！家電超狂下殺五折起！
臉書直播暗指區選不公 何君堯：背後有超級國際機器
2019-11-26 06:57

臉書直播暗指區選不公 何君堯：背後有超級國際機器
388：59 香港區議會選舉 泛民派重創親中派
2019-11-26 05:30

388：59 香港區議會選舉 泛民派重創親中派

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播