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路透：中國在深圳設立香港危機中心 擬撤換中聯辦主任

《路透》報導，北京考慮撤換香港中聯辦主任王志民。（美聯社資料照）

《路透》報導，北京考慮撤換香港中聯辦主任王志民。（美聯社資料照）

2019-11-26 09:37:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續升溫，英國媒體報導，為加強對香港動盪管理的控制，中國領導人已經在中國建立一個危機指揮中心，並考慮撤換中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱香港中聯辦）主任王志民。

《路透》報導，2名知情人士表示，北京對中聯辦的處理危機不甚滿意，這表明北京正在考慮可能撤換中聯辦主任王志民。王志民為駐香港的最高中國政治官員，中聯辦是負責北京與香港之間聯繫的中國政府機構。

中聯辦因為誤判香港局勢而在香港和中國備受批評。一名中國官員說，中聯辦一直與香港富豪、中國菁英混在一起，使中聯辦與人民隔絕，這需要被改變。

報導提到，北京當局在深圳紫荊山莊（Bauhinia Villa）設立香港危機指揮中心，過去5個月來，中國高層官員匯集在該處討論策略，與香港特首林鄭月娥、特區高層官員、香港警方、商界領袖和親北京政界人士會面，就處理香港問題作出指示，中國國家主席習近平每天都會從紫荊山莊收到書面簡報，顯示北京對該危機中心的重視程度。中國國務院港澳辦主任張曉明和國務院副總理韓正都曾經到紫荊山莊處理香港問題。

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