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臉書直播暗指區選不公 何君堯：背後有超級國際機器

何君堯指控，此次區選背後有「超級國際機器」操控。（彭博）

何君堯指控，此次區選背後有「超級國際機器」操控。（彭博）

2019-11-26 06:57:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉昨日落幕，建制派在此次選舉大敗，現任立法會議員何君堯連任失利，昨日他透過臉書直播表示，不少選民到他的臉書及服務處「落井下石」，並說「只要他們不去擲磚頭、擲汽油彈，我認為那只是a part of community service（社區服務的一部分）」。

何君堯認為，自己對於屯門樂翠選區的服務並沒有打折，還比上一屆區選多出約600票，但可能是因為失去年輕選民支持，讓知名度不足、地方服務也比他少的盧俊宇當選，但選舉有贏有輸，他從來沒有小看對手，以平常心面對選擇結果。

何君堯指出，此次選舉出現許多「超乎尋常」的選票，像是有選民被誤導排錯隊，甚至有人沒拿出身份證核對進而排隊多次，突顯「監票制度寬鬆」，只可惜舉證困難，因為背後有「超級國際機器」操控選舉。

提到自己和721元朗事件的關聯，何君堯再次重申他和此事並無關聯，但過去卻受到排山倒海的攻擊，何君堯強調，一場區選卻吸引全世界目光，連一位英國人都來跟他說「你的學位遭褫奪我有份」，顯見這場區選已變成有外國勢力追捧的「權力爭奪戰」。

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