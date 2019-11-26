香港人的勝利！大學畢業正妹、年輕泛民派擊敗建制派老將

23歲剛從香港大學畢業的傅佳琳，以香港本屆區選最小差距的59票之差踢走45歲的親中議員洪連杉。（圖擷自堡壘 傅佳琳 Karrine Fu臉書）

2019-11-26 10:19:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港區選泛民主派大獲全勝，其中4名年輕人擊敗追求連任的建制派老將十分振奮人心，而23歲剛從香港大學畢業的傅佳琳，更是以本屆選舉最小差距的59票之差踢走45歲的親中議員洪連杉。

據《BBC》報導，傅佳琳是福建人移民到香港的第三代，於炮台山出生並長大。另一方面來說，洪連杉也具有福建血統，且自2007年來一直稱霸堡壘選區，連續3屆當選，因此傅佳琳的勝出相當不簡單。

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傅佳琳之所以決定參加區選，主要是因為香港發生了反政府抗議活動。傅佳琳說，透過反送中運動裡，她感到必須要為香港做更多的事情。

此外，32歲的香港民間人權陣線召集人岑子杰，於反送中運動時兩次遭遇襲擊，其倒在血泊中的照片震撼人心，如今則在瀝源選區以近1000票之差快意擊敗建制派候選人黃宇翰。

另一場勝利由21歲的香港大學學生會領導人彭家浩拿下，他面臨的強敵是香港最大親北京建制派政黨民建聯副主席張國鈞，張國鈞曾先後擔任過區議會、立法會和行政會議的議員，其實力不可小覷，但屢屢在反送中運動時收到死亡威脅的彭家浩，最終仍以近800票的差距成功當選。

香港區選本次選舉最大快人心的事情之一，可能就是泛民派37歲的盧俊宇於樂翠選區打敗57歲的激進建制派何君堯。外界一直懷疑何君堯在背後策畫黑道勢力於元朗地區對示威民眾和路人使用暴力，儘管何君堯一直否認，但他本月出席競選活動時曾被刺傷，當時各界民眾都鼓掌叫好。

香港民間人權陣線召集人岑子杰，快意擊敗建制派候選人黃宇翰。（法新社）

香港大學學生會領導人彭家浩，於選戰中力壓香港最大親北京建制派政黨民建聯副主席張國鈞。（圖擷自Jordan Pang 彭家浩）

香港區選本次選舉最大快人心的事情之一，可能就是泛民派盧俊宇（圖）於樂翠選區打敗57歲的激進建制派何君堯。（路透）

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