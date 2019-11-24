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勉港人「一定要投票」 余英時：中共無法輕易消滅制度

漢學大師、中研院院士余英時（右）勉勵港人：「一定要投票，有選舉就要參與。」守住共產黨無法輕易消滅的制度。（圖取自臉書 羅冠聰 Nathan Law）

漢學大師、中研院院士余英時（右）勉勵港人：「一定要投票，有選舉就要參與。」守住共產黨無法輕易消滅的制度。（圖取自臉書 羅冠聰 Nathan Law）

2019-11-24 22:39:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港第6屆區議會選舉今（24）日登場，未結束投票率即突破60%創下歷史新高。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰稍早拜訪漢學大師余英時談香港抗爭，余英時表示他從未見過美國政界對中國的態度有如此轉變，也不忘勉勵港人務必投票，守住自己的制度，因為「這些是共產黨無法輕易消滅的」。

據貼文內容，香港眾志創黨主席羅冠聰近日訪問美國普林斯頓大學（Princeton University）進行演講，並拜訪9旬高齡的漢學大師、我國中研院院士余英時，長談香港「反送中」抗爭。

余英時表示，近幾十年來，這是他首次看見美國政見對中國態度大轉彎。他也感謝香港人，認為香港的抗爭讓人看清中國極權的不公義，並讚揚年輕人如「英雄」的付出，雖然與共產黨正面對抗較難獲勝，但他能夠明白這些年輕人的想法。

談到香港選舉，余英時也不忘勉勵港人：「一定要投票，有選舉就要參與。我們要守住自己的制度（institution），因為這些是共產黨無法輕易消滅的。」

對此，羅冠聰表示，將一輩子奉獻給學術、冀望中國早日開放的余老師眼中，能夠在香港投票，是一件別具意義的事情。他也希望香港人把握好每個削弱中共資源、影響力的機會，「寸土必爭」。羅冠聰說，相比中國受苦的群眾，香港人擁有區議會的選票，已是難得的權利。

相關原文請見：

「羅冠聰 Nathan Law」臉書原文

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