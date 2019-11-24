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香港區選一早人龍已現 民建聯稱支持者怕被起底不敢出門...

2019-11-24 08:47:54
香港今舉行區議會選舉，一早已有排隊人龍。（路透）

香港今舉行區議會選舉，一早已有排隊人龍。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉自今早7點30分開始投票，投票所將持續開放至今晚10點30分，有許多投票所在早上7點之前就有長長人龍，針對此次選情，建制和泛民的主要政黨都認為選情不明朗。

除了不少習慣早上投票的老年人之外，也有很多年輕選民在隊伍中。（路透）

除了不少習慣早上投票的老年人之外，也有很多年輕選民在隊伍中。（路透）

綜合港媒報導，在上水的彩園會堂投票所，一早已有超過百人排隊等候投票，到了投票所開放時間後人龍更長，除了不少習慣早上投票的老年人之外，也有很多年輕選民在隊伍中。另外像將軍澳、馬鞍山、土瓜灣、黃大仙和港島的羅便臣道投票所，也有選民人龍。有選民表示，家人連日提醒要早點前去投票，認為越早投票越安全。

「香港眾志」秘書長黃之鋒一早也排隊投票。（歐新社）

「香港眾志」秘書長黃之鋒一早也排隊投票。（歐新社）

政制及內地事務局局長聶德權早上在投完票後表示，「政府有決心順利完成此次區選」，目前各投票所皆正常運作，有市民排隊等候投票，而投票所將開放至今晚10點半，選民有充裕時間，聶德權呼籲選民，不用集中於某一時段去投票。

泛民及建制各黨皆認為選情不明朗。（路透）

泛民及建制各黨皆認為選情不明朗。（路透）

不過此次區議會選舉，建制和泛民的主要政黨都認為選情不明朗，區議會最大黨、建制派政黨「民建聯」坦言此次選情艱難，因為很多支持者都害怕不安全及被「起底」，仍未敢出門投票，目前勝敗取決於民主派能動員多少支持者投票。民主派方面則認為，建制派的支持者已歸隊，民主黨若要取勝，就要吸引以往只會在立法會選舉投票、未曾在區選投票的選民來投票。

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