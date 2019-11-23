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辣模放不下法國魚...2020最鹹濕年曆開賣！

德國釣魚愛好團體Carponizer推出2020年曆，女模火辣身材絲毫不因大魚遮掩而失風采。（圖擷自亞馬遜）

德國釣魚愛好團體Carponizer推出2020年曆，女模火辣身材絲毫不因大魚遮掩而失風采。（圖擷自亞馬遜）

2019-11-23 16:30:52

〔即時新聞／綜合報導〕2019年已進入尾聲，許多行號也推出2020年曆，不過近日在知名網路通路亞馬遜（Amazon）上架了一款2020「最鹹濕」年曆，每個月都有火辣女模清涼濕身打扮，拿著一條大魚遮掩重要部位，不過在亞馬遜上的商品照卻也能看出，某幾個月份的女模幾乎是衣不蔽體，火辣身材展露無疑。

據英國《太陽報》報導，該年曆由德國釣魚愛好團體Carponizer推出，Carponizer先前也推出過2018和2019年的年曆，今年推出的2020年曆也不脫離以往風格，請來女模助陣，並加入釣魚元素，同時讓大魚和女模的好身材同時入鏡。

2020年曆則選在法國著名釣魚地點Lake Fishabil拍攝，只見各個身材火辣的外國女模，均身穿清涼火辣的上衣，有些甚至是全裸入鏡。女模們或拿著手中大魚遮擋重要部位、或是乾脆將魚放在湖中，毫不避諱展現好身材，令人直噴鼻血。

Carponizer不只在德國，就連英、法等地都有固定粉絲，他們強調所有相片都是「純天然」，絕無加工修圖，為的是保存野釣的「原汁原味」風格。現在亞馬遜已將此商品上架，售價為18.4歐元（約新台幣640元）。

德國釣魚愛好團體Carponizer推出2020年曆，女模火辣身材絲毫不因大魚遮掩而失風采。（圖擷自亞馬遜）

德國釣魚愛好團體Carponizer推出2020年曆，女模火辣身材絲毫不因大魚遮掩而失風采。（圖擷自亞馬遜）

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