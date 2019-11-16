用乳房蹭熱度？女模挺傲人上圍褻玩動物 引動保團體抨擊

美國女模弗朗西亞‧詹姆絲（Francia James）日前因在個人instagram帳號發布一段影片而惹議。（圖擷取自「 Juno Ross」YouTube頻道）

2019-11-16 16:49:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國女模弗朗西亞‧詹姆絲（Francia James）日前因在個人的instagram發布一段影片惹議，詹姆絲身穿低胸上衣，並讓一隻狐猴鑽進她的乳溝，而這段影片獲得超過50萬人按讚。不過，影片內容卻也引起善待動物組織（PETA）強力抨擊。

綜合外媒報導，詹姆絲外型豔麗，擁有傲人身材，今年5月更登上《花花公子》非洲版雜誌封面。日前她在自己的instagram發布一段她至動物保育園區遊玩的影片，只見一隻狐猴不斷將頭探進詹姆絲的乳溝，詹姆絲不斷尖叫、呼喊「Oh my god（我的天啊）」，隨後詹姆絲因掙扎而絆倒，狐猴受到驚嚇後才跳離詹姆絲的身體。詹姆絲在這段影片旁加上文字註解「你們知道狐猴很活潑嗎？第一次見到，你會怎麼做？」而影片上傳僅4天就獲得超過50萬人按讚。

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對此，PETA主任艾麗莎·艾倫（Elisa Allen）批評，狐猴是世界上瀕危的哺乳動物之一，狐猴原本生活在馬達加斯加的森林裡，他們可以在大自然中自由生長，「現在卻有某些業者假借保育園區之名，開放讓人類騷擾、褻玩野生動物來換取instagram的讚數」。

然而，這也不是詹姆絲首次因這種行事風格惹議，過去詹姆絲也曾穿著根本包不住傲人身材的比基尼與大象互動，當時象鼻不斷朝向她的胸部探去，甚至試圖扯下她的比基尼，也引起網友撻伐表示「我不懂為什麼妳必須要藉由拍攝動物來曝露自己的好身材」。

詹姆絲過去也曾穿著比基尼與大象互動，當時象鼻不斷朝向她的胸部探去，甚至試圖扯下她的比基尼。（圖擷取自「Booties Made For Twerking」YouTube頻道）

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