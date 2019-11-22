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護示威者遭咬下左耳！ 港議員出院：永世記得那一刻的聲音

趙家賢3日在太古城中心外遭暴徒咬耳，左耳約4分之3被咬掉。（路透）

趙家賢3日在太古城中心外遭暴徒咬耳，左耳約4分之3被咬掉。（路透）

2019-11-22 23:00:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港東區民主黨區議員趙家賢本月3日遭兇徒咬下左耳，事後縫合手術失敗，必須將壞死耳廓移除。趙家賢昨天才出院，今天一早就現身太古城街頭，為2日後即將舉行的區議會選舉拉票。趙家賢說，現在會因為聲音不平衡而感到頭暈，他也說，「被咬一刻，行兇者大力扯脫（耳廓）的聲音，我永世都會記得。」

香港太古城中心本月3日驚傳濺血案，一名操中國口音的疑似親中人士與示威者發生衝突，還拿出水果刀襲擊多名民眾，甚至將前來了解情況的香港東區區議員趙家賢左耳咬落，還造成5人輕重傷送醫。

趙家賢雖然立刻進行縫合手術，但醫師確診因軟骨無法有效供應養分致壞死，需要將縫回的耳廓移除。趙嘉賢主治醫師說，當時趙家賢4分之3的耳廓遭到兇手撕咬，軟骨組織受到嚴重破壞，醫師只能找到一根血管進行縫合，在院治療期間，被咬下的耳廓日漸變黑、壞死，醫師因擔心行兇者唾液中的細菌導致感染，決定進行清創手術，移除壞死耳廓。

根據《立場新聞》報導，趙家賢昨天出院，今天早上就現身太古城拉票，為2天後將舉行的區議會選舉作準備。由於趙家賢失去左耳耳廓，將更容易聽到後方傳來的聲音，因此造成左右耳聲音不平衡狀況，令他容易頭暈。根據《明報》指出，趙家賢也說，「被咬一刻，行兇者大力扯脫（耳廓）的聲音，我永世都會記得。」

趙家賢指出，並不會對事件感到恐懼，反而擔心當日被兇徒刺傷的夫婦，當日被刺傷的夫婦一度狀況危及。而當日傷人兇徒同樣負傷，正在醫院治療。

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